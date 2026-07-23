23岁洪都拉斯环球小姐亚军阿基诺离奇陈尸寓所 警方正调查死因未排除他杀

国际选美界传出令人震惊的噩耗。曾代表参加2026年环球小姐（Miss Universe）地区赛事、并荣获洪都拉斯首都特古西加尔巴（Tegucigalpa）赛区亚军的23岁佳丽阿基诺（Wualys Fuentes Aquino），日前被发现离奇陈尸于其寓所内。由于其家人事前已连续多日无法与她取得联络，警方接报到场查看后才揭发悲剧。目前警方正就其死因展开深入调查，尚未排除涉外力介入或他杀的可能性。

失联数日揭发毙命 验尸确定死因

综合外媒报道，阿基诺的家人因连续数天无法与她取得联系，心急如焚下决定报警求助。当地警方于本周一（20日）前往阿基诺位于首都特古西加尔巴的公寓查看，赫然发现她已倒毙屋内。警方表示，目前法医正进行验尸程序以确定确切死因，除了循自然死亡方向调查外，当局强调现阶段不会排除任何外力介入或他杀的嫌疑。

生前攻读双学位 最后发文练拳击成绝响

年仅23岁的阿基诺被视为洪都拉斯选美界的明日之星，刚于今年6月夺得特古西加尔巴环球小姐大赛亚军。除了模特儿事业，她生前亦于洪都拉斯国立自治大学攻读国际市场营销与社会工作双学位。

特古西加尔巴环球小姐组织于周三（22日）发表声明，对阿基诺的离世表示深切哀悼。声明赞扬她是一位总是乐于助人、令同伴闪耀的女性，对其死讯感到「极度震惊」，形容她的存在「真正带来了正面的改变」。

在阿基诺离世前数天，她曾于社交平台分享在拳击馆训练的影片，并写道：「拳击不在于输赢，而在于当事情不如意时，你如何与内心的自己搏斗并坚持下去。」这段最后的勉励如今成为绝响，令大批粉丝及亲友悲痛不已。