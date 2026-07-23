邮轮无品女客用「餐叉狂刮脚底」 全网崩溃：以后自备餐具｜有片

慎入！国外一艘嘉年华邮轮（Carnival Cruise Line）日前爆出令人极度作呕的「餐叉抓脚」事件。一名女游客在船上餐厅用餐时，先是被目击不断用手抓脚，其后竟用同一只手直接拿取Pizza食用；随后更被揭发变本加厉，在众目睽睽下，直接拿起餐桌上的金属餐叉狂刮自己赤裸的脚底板。有关影片在社交媒体疯传，累积逾千万次观看，网民纷纷崩溃直呼「以后去旅行必须自备餐具」。

手抓脚后徒手食薄饼

根据外媒NDTV及网民在Instagram发布的影片显示，该名女游客在邮轮公共用餐区坐下，期间似乎因脚部发痒不适，旁若无人地伸手不断抓脚，随即在未有消毒清洁的情况下，直接用同一只手拿取一片Pizza放进口中。

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更令人震惊的画面在后续影片中曝光，女游客竟顺手拿起餐桌上供旅客使用的金属餐叉，在大庭广众之下，直接去摩擦并大力刮其赤裸的脚底板，夸张行径令邻桌乘客大感恶心，并在惊愕中暗中录下铁证。

邮轮公司急发声明警告

影片曝光后随即引发网络海啸式热议，网民纷纷怒斥其行为极度自私且毫无卫生常识。不少人惊呼：「以后出外用餐必须开始自备餐具」、「拜托告诉我，那把叉子最后有被工作人员扔掉」。

事件亦迅速惊动了嘉年华邮轮官方。邮轮公司随即发表强硬声明回应，证实团队在得知事件后已第一时间介入，并已将涉事餐具即时回收及永久停用。官方在声明中义正言辞地警告：「我们必须澄清，叉子是用来吃东西的，不是用来做足部护理。卫生与清洁对我们而言绝非儿戏。」