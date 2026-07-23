泰国6枪手坐农夫车 扫射南部检查站杀5士兵6平民受伤

泰国南部发生恐袭事件，有6名枪手乘农夫车及电单车，向一个检查站扫射及投掷爆炸品，导致5名士兵殉职，6名平民包括两名儿童受伤。泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）谴责事件，下令缉拿凶手。

综合外电报道，22日晚近7时，泰国南部那拉提瓦府Ranae县一个检查站，遭最少6名枪手，搭乘一辆农夫车及一辆电单车开枪扫射。

现场CCTV显示，农夫车行至数名士兵旁，车上枪手突然开枪，多名士兵未及反应已中枪倒地。

武装分子之后又投掷管状炸弹，抢走3名士兵的AK-47步枪、3件防弹衣及3部手机然后逃去。事件中有5名士兵殉职，另有6名平民，包括一名3岁女童及1名10岁男童受伤，男童因腿伤留医，目前情况稳定。

警方事后在遇袭检查站21公里外，发现已被烧毁的犯案农夫车。

总理阿努廷指事件是明显以政府为目标的恐怖袭击，已下令军警部门追缉凶徒。