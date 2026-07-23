Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰国6枪手坐农夫车 扫射南部检查站杀5士兵6平民受伤

即时国际
更新时间：17:00 2026-07-23 HKT
发布时间：17:00 2026-07-23 HKT

泰国南部发生恐袭事件，有6名枪手乘农夫车及电单车，向一个检查站扫射及投掷爆炸品，导致5名士兵殉职，6名平民包括两名儿童受伤。泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）谴责事件，下令缉拿凶手。

综合外电报道，22日晚近7时，泰国南部那拉提瓦府Ranae县一个检查站，遭最少6名枪手，搭乘一辆农夫车及一辆电单车开枪扫射。

现场CCTV显示，农夫车行至数名士兵旁，车上枪手突然开枪，多名士兵未及反应已中枪倒地。

武装分子之后又投掷管状炸弹，抢走3名士兵的AK-47步枪、3件防弹衣及3部手机然后逃去。事件中有5名士兵殉职，另有6名平民，包括一名3岁女童及1名10岁男童受伤，男童因腿伤留医，目前情况稳定。

警方事后在遇袭检查站21公里外，发现已被烧毁的犯案农夫车。

总理阿努廷指事件是明显以政府为目标的恐怖袭击，已下令军警部门追缉凶徒。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
01:08
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
政情
4小时前
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
00:59
热带气旋「红霞」︱天文台：明日考虑发一号戒备信号 视乎风力周六评估改发更高信号
社会
8小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
4小时前
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
影视圈
4小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
23小时前
朱维德丧礼丨朱翁今日出殡遗孀燕娟花牌怀念亡夫 无宗教仪式作最后送别
00:27
朱维德丧礼丨朱翁今日出殡遗孀燕娟花牌怀念亡夫 无宗教仪式作最后送别
影视圈
6小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
2026-07-22 16:04 HKT
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
影视圈
3小时前
大埔单车女夜游遇2青年滋扰 男伴挺身「护花」遭围殴抢袋 失证件现金
01:07
大埔单车女夜游遇2青年滋扰 男伴挺身「护花」遭围殴抢袋 失证件现金
突发
7小时前