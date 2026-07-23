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世界杯2026︱逾8万阿根廷球迷签名求重赛 惟近2900万人联署吁禁阿国日后参赛

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更新时间：17:30 2026-07-23 HKT
发布时间：17:30 2026-07-23 HKT

2026年美加墨世界杯已圆满落幕，但赛事引发的争议与讨论仍在持续发酵。近日，网络上出现两项截然不同的线上联署，一方面有阿根廷球迷发起请愿要求决赛重赛；另一方面，也有海量网友发起联署，要求将阿根廷踢出世界杯参赛国名单，形成强烈对比。

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阿根廷球迷质疑主裁偏袒

据西班牙媒体《埃菲社》22日报道，在决赛结束后，有阿根廷球迷在线上请愿平台发起联署，质疑决赛主裁判斯拉夫科．温契奇（Slavko Vincic）的判罚，要求国际足协（FIFA）重新审查于7月19日在纽约举行的决赛。

发起人认为，决赛主裁判的某些判罚「影响了比赛进程」且「存在违规情况」，呼吁国际足协介入调查。截至出稿前，该请愿已获得近8万球迷签名支持，惟请愿内容并未提供经核实的具体证据。

与此同时，有网友在世界杯期间自制请愿网站，发起名为「将阿根廷踢出（Kick Argentina Out）」的联署，最初目标为募集500万个签名。请愿内容指称国际足协与裁判偏袒美斯（Messi）及阿根廷队，主张日后把阿根廷排除在世界杯之外，以确保比赛公平。

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截至出稿前，该请愿网站目前已获得来自170个国家或地区、高达2900万人签名支持，远超原定目标。

对此，该网站管理员在决赛结束后留言表示：「国际足协无视了我们，但西班牙信守了承诺。谢谢你，西班牙。」

在本届美加墨世界杯决赛中，西班牙队于加时赛以1:0击败卫冕冠军阿根廷队，继2010年南非世界杯后，第二次夺得世界杯冠军。
 

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