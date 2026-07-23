伊朗局势︱美国沙特签民用核协议拟在当地提炼铀 分析：恐引发中东核扩散

正值美伊再次互轰、胡塞武装封锁沙特海上通道，导致中东局势继续升温之际，美国能源部周三（22日）宣布，部长赖特（Chris Wright）与沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齐兹（Abdulaziz bin Salman）签署了民用核能合作协议及双边保障协议。

2009年美国阿联酋已签署类似协议

据悉，这两份协议为两国长达数十年、价值数十亿美元的伙伴关系奠定法律基础，除了推进经济与战略目标外，也将为美国企业参与沙特的核能计划提供便利。

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美国与沙特阿拉伯达成民用核协议。U.S. Department of Energy@X

协议目前已提交美国国会审议，具体细节尚未对外公开。不过据美国媒体报道，协议包含一项关键条款：若美沙双方联合研究后认定有其必要，美国企业将在沙特建造一座浓缩铀设施。

由于浓缩铀既可用于核能发电，亦可用于制造核武器。有专家指出，这或是美国首次在意向国本土提炼浓缩铀，可能为局势本就动荡的中东地区带来核扩散风险。

美方强调，该协议恪守最高标准的核安全与防扩散规范，并采用了美国最先进的核能技术，旨在促进国内繁荣并确保海外盟友安全。沙特政府则发表声明表示，此协议是沙特王储穆罕默德去年11月访美后的成果，代表两国在能源领域合作的延续。

此前，美国曾于2009年与阿联酋签署类似的民用核能协议，但当时并未包含浓缩铀条款。由于以色列被指是目前中东地区唯一拥有核武的国家，媒体分析认为，该协议对沙特而言是一项重大战略胜利，未来或将重塑中东的权力格局。