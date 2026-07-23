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伊朗局势︱特朗普警告袭商船即炸基建 伊朗反呛：没一滴石油能从中东运出

即时国际
更新时间：14:55 2026-07-23 HKT
发布时间：14:55 2026-07-23 HKT

美军中央司令部22日于社交媒体宣布，在美东时间当天下午5时30分，美军对伊朗军事目标发动新一轮空袭，这已是美军连续第12晚对伊朗展开军事行动。美方同时警告，若伊朗持续袭击霍尔木兹海峡的商船，美军将打击伊朗的基础设施。对此，伊朗方面强硬反呛，美军的军事行动最终只会导致「没有一滴石油能从中东出口」。

伊朗：「以眼还眼」乃国防原则

美国总统特朗普22日在社交媒体上发文威胁，伊朗每次在霍尔木兹海峡向船只开火，美军就会轰炸并摧毁伊朗一座桥梁或发电厂，打击范围包含德黑兰市内及周边的民用设施。

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对此，伊朗军方回应警告，若美方将针对伊朗基础设施的威胁付诸行动，伊朗武装力量将全面报复，打击中东地区内与美国有利益关联的石油、天然气、电力和经济基础设施，务求令「一滴石油都无法出口」。

伊朗国营电视台随后播报了国会议长卡利巴夫（Ghalibaf）与外交部长阿拉格齐（Araghchi）的声明。卡利巴夫强调，若伊朗无法出口石油，该地区将没有任何国家可以出口；若伊朗无法获得安全保障，区内亦不会有任何基础设施安全，并称霍尔木兹海峡局势已无法恢复至战前状态。

而外长阿拉格齐则表明，「以眼还眼」是伊朗的国防原则，任何侵略行为都将面临伊朗强烈且果断的回应。
 

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