伊波拉疫情︱民主刚果累计逾千人病殁 非洲疾控中心吁加强抗疫

今年5月中旬起，刚果民主共和国（又称民主刚果）与乌干达爆发严峻的伊波拉病毒疫情。当地衞生官员表示，民主刚果爆发的伊波拉疫情持续蔓延，累计死亡人数已突破 1,000 人。

累计逾2500宗确诊

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非洲疾病控制和预防中心（Africa CDC）总干事卡塞亚（Jean Kaseya）在会议上表示，目前伊波拉疫情在民主刚果已造成 1,031人死亡。他呼吁各方必须加强抗疫力道以遏制病毒传播，否则这轮疫情恐将演变成史上规模最大的伊波拉疫情。

根据民主刚果官方先前公布的数据，当地已累计2,473宗确诊个案，其中999人死亡。至于邻国乌干达，则累计录得2宗死亡个案；当地最后一名伊波拉患者已于上周康复出院，若未来连续42天未出现新增病例，乌干达即可正式宣布结束疫情。