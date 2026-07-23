自民党选战余波︱秘书认与「AI抹黑」制片者开会 高市被质疑予假口供

日本首相高市早苗昨日（22日）就其竞选团队早前涉嫌制作并传播抹黑对手的AI短片一事，向众议院预算委员会提交涉事秘书的陈述书。陈述书中，内容对相关指控予以否认，触发在野党及舆论强烈批评。

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陈述书被批满是「不知道」「不记得」

高市的秘书在陈述书中承认，去年秋季自民党总裁选举前，曾与被指制作影片的男子进行过一次短暂的线上会议，但否认曾要求对方制作或发布诋毁其他候选人的内容。对于被指在众议院选举期间发送邮件委托制作抹黑影片并向对方致谢，该秘书在陈述书中回应称：「未发现相关记录，亦不记得有此情况。」

针对这份陈述书，日本前外务省官员孙崎享指出，秘书承认曾举行线上会议，与高市此前在国会否认双方存在关系的答辩互相矛盾，质疑高市涉嫌作虚假答辩。

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而前众议员小泽一郎亦批评陈述书充斥著「不知道」、「不记得」等推脱之词，反令疑点加深，认为有必要传唤涉事秘书到国会作证。

今年5月以来，日媒《周刊文春》多次披露邮件及录音等证据，指高市阵营在2025年自民党总裁选举及今年众议院选举期间，利用AI技术制作并传播过千条诽谤其他候选人的影片。

高市虽于6月22日在国会上表示，会让秘书于「近日」提交陈述书，但最终拖延一个月、直至临近国会闭会时才提交，被外界质疑意在拖延应对、回避追责。