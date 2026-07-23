政府关门危机︱美两党支出分歧难解 特朗普警告9月或再「停摆」

美国总统特朗普（Donald Trump）在其总统生涯（包含第一任期及第二任期）中，联邦政府已经历了4次停摆。当地时间22日，特朗普在佐治亚州发表演讲时提及，由于共和党和民主党在支出优先事项上存在分歧，9月份或将再次出现联邦政府「停摆」。

拨款案过关面临苦战

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对此，共和党控制的众议院于当地时间7月21日通过一项名为「持续拨款决议」的短期拨款法案，将政府机构的运作资金延长至12月4日，以防止政府在11月中期选举前因资金耗尽而被迫关门。

法案现已送交参议院。因多数民主党人反对，共和党领导层正与民主党谈判，并考虑提出参议院版本的方案以寻求共识。若国会未能于9月30日午夜（即本财政年度结束）前及时通过拨款法案，到时大部份联邦政府机构及项目的资金将告罄。

大致上来说，美国民主党与共和党在支出上的根本分歧在于「规模」与「优先顺序」。民主党支持扩大政府支出以强化社会福利与公共服务；而共和党则主张小政府、严控预算，优先削减社会支出以平衡财政，但倾向增加国防经费。

自1976年美国国会修订预算程序以来，联邦政府总共发生了25次资金短缺或停摆事件。