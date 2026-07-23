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马杜罗夫妇涉毒案纽约再出庭 确定明年6月开审最重判终身监禁

即时国际
更新时间：09:43 2026-07-23 HKT
发布时间：09:43 2026-07-23 HKT

遭美军绑走并押解至美国的委内瑞拉前总统马杜罗（Nicolás Maduro），于当地时间周三（22日）在纽约南区联邦地区法院再次出庭。法官正式宣布，马杜罗案件的指控程序将于明年6月1日展开。报道指出，这个审讯日期是马杜罗与美国司法部于前日一同建议。

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场外有数十支持者声援马杜罗

当日，有数十名支持者聚集在法院外抗议，要求美方立即释放马杜罗夫妇，并呼吁美国停止对外的军事干涉。

今年1月3日，美军对委内瑞拉发动军事行动，绑走马杜罗夫妇并将其带回美国。美国司法部门指控二人涉嫌走私毒品等罪行。马杜罗夫妇于1月5日首次出庭时，已全面否认美方的相关控罪。

马杜罗现时面临毒品恐怖主义及贩运可卡因等4项严重指控，但他与妻子均全面否认控罪。若罪名成立，他将可能面临终身监禁。他现被关押于纽约布鲁克林的大都会拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

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