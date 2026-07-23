伊朗局势︱特朗普威胁重击伊朗「镐山」核设施 核专家指极难摧毁

美国和伊朗连续第11天互相攻击。美国总统特朗普周二（21日）扬言，美国「可能很快」重击伊朗中部「镐山」地下核设施。

特朗普：伊朗逼切想要会面

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特朗普在白宫会见到访的黎巴嫩总统奥恩，被媒体问及伊朗是否已将离心机转移至镐山隧道群时，特朗普说，「我认为他们有可能已经这么做了，但我们并没有确凿纪录」。

他还说，除非伊朗拥有核材料，否则光有设施没有任何意义，「我们追踪的是材料，那才是关键所在」，「我们可能很快就会对该地区实施打击，而且力度会非常大」。特朗普说，伊方「逼切想要会面」，但「在他们准备好进行有实质意义的会面之前，我们甚至连谈的兴趣都没有」。

镐山位于伊朗中部伊斯法罕省，距纳坦兹核设施约1.6公里。《华尔街日报》报道，镐山核设施上方为坚硬的花岗岩山体，有消息人士透露该设施可能在山体地下约90米至140米。以色列情报部门认为，伊朗已于2025年秋天将数千台铀浓缩离心机，转移至位于镐山的地下隧道内。核政策专家家阿克顿说：「像镐山这样的深层地下设施，对于非核武器而言基本上是坚不可摧的。」

另一方面，伊朗支持的也门叛军胡塞武装周一宣布对沙特阿拉伯实施「海上禁运」。控制红海口沿岸地区的胡塞武装在致航运公司的信中威胁，任何装载或卸下沙特原油的船只都将遭到攻击。特朗普谈及胡塞武装可能封锁红海一事时说，目前还没有发生这种情况，「如果真发生了，我们会采取行动，处理好」。

