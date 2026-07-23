澳洲妇极罕诞同卵四胞胎 机率仅1500万分之一 医生：难以置信

澳洲昆士兰州一名34岁女子本月14日，在布里斯班皇家妇女医院（Royal Brisbane and Women’s Hospital）诞下自然受孕的同卵四胞胎女婴。4名胎儿由同一枚受精卵分裂而成，并共用一个胎盘，医生形容情况极为罕见，估计出现机率仅约1500万分之一，相信更是澳洲首宗同类个案。

4女婴共用一个胎盘罕见 家庭筹款购十座位汽车

四胞胎母亲名为纳阿莫阿纳（Jenitar Sau Na’amoana），与丈夫乔瑟姆（Jortham）原本已育有4名年龄介乎1岁至10岁的孩子，两人亦未有计划再添新成员。当得悉今次怀上四胞胎时，夫妇均感到「非常惊讶」，一家人口亦由6人骤增至10人。

4名女婴分别名为艾米莉（Emily）、哈丽特（Harriet）、亚历克莎（Alexa）及凯瑟琳（Catherine）。她们在母亲怀孕28周零4天时，经剖腹生产出生，体重介乎1,025克至1,151克。院方为手术安排约20名医护人员，包括产科医生、麻醉科人员、助产士及4支初生婴儿医疗团队，分别照顾每名婴儿。

主诊医生、母胎医学专家本多尔（Alexa Bendall）表示，同卵四胞胎是由一枚受精卵在早期发育阶段分裂成4个胚胎，估计每1,500万次怀孕才可能出现一次；至于4个胎儿共用同一胎盘，她更形容是「前所未闻」，相信澳洲过往从未出现，全球可能亦只有极少数病例。

本多尔指出，共用胎盘的多胞胎妊娠风险极高，胎儿可能因胎盘血管相连及血流不均，出现发育受限或其他严重并发症，孕妇亦面对早产、流产及大量出血等风险。医疗团队由纳阿莫阿纳怀孕约10周起密切监察，每两周为她进行扫描，至25周时因子宫颈缩短、早产风险增加，安排她入院留医。

本多尔赞扬纳阿莫阿纳自怀孕初期起一直沉着面对，并成功避过多项可能发生的并发症。她表示，医疗团队原本以怀孕能维持至28周为重要目标，最终4名婴儿均健康出生，结果「令人难以置信」，可算奇迹。

纳阿莫阿纳在手术期间曾有少量失血，但情况不算严重，目前恢复良好。4名女婴由于早产，现仍在医院的新生儿深切治疗部接受照顾，等待长大及体重增加后才可出院，院方指她们目前状况非常理想，长远发展前景亦良好。

其中一名女婴取名亚历克莎，以向主诊医生本多尔致敬。本多尔表示，获家人以自己的名字为女婴命名，是一份「美丽的心意」，她亦对能参与这段罕见而珍贵的生产历程感到荣幸。

随着家庭一夜之间增至8名子女，纳阿莫阿纳夫妇亦面对庞大的生活及交通压力，两人已在网上发起筹款，希望购买一辆至少有10至12个座位的汽车，并支付婴儿用品、医疗、交通及日常生活开支。筹款一度已超过3.7万澳元（约20万港元），其后在事件广泛报道后继续上升，获不少民众留言祝福及捐款支持。

