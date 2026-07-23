秘鲁利马住宅大火酿10死 死者来自同一家族包括5儿童 警方调查是否涉纵火

秘鲁首都利马一间住宅周三（22日）凌晨发生严重火灾，造成同一家族10人死亡，其中包括5名儿童。警方表示，案件目前正调查是否涉及纵火。

秘鲁国家警察总指挥阿里奥拉（Oscar Arriola）表示，火警于凌晨约3时发生在利马南部拉维多利亚区（La Victoria）一间住宅，火势迅速蔓延，导致屋内多人无法逃生。

警方指，死者包括5名年龄介乎3至15岁的儿童，以及5名成年人，年龄由29岁至72岁不等。另有两人在火灾中受伤。警方表示，部分遗体严重烧毁，难以辨认。

警方指，死者包括5名年龄介乎3至15岁的儿童，以及5名成年人，年龄由29岁至72岁不等。法新社

警方怀疑有人纵火焚烧停泊在屋外的电动摩托车，火势其后迅速波及屋内易燃的床褥制造材料。法新社

事发时，屋内共有17名家庭成员，其中7人成功逃出。据报，涉事家庭从事床褥制造业，并拥有多辆电动摩托车。当地媒体引述邻居表示，事发前曾有人向该家庭勒索，并怀疑有人纵火焚烧停泊在屋外的电动摩托车，火势其后迅速波及屋内易燃的床褥制造材料。

警方表示，法证专家正调查火灾原因，目前未排除人为纵火可能。

秘鲁警方发表声明，对事件表示哀痛，形容「今天，全国都因这场令国家陷入悲痛的悲剧而沉默」。当局正进一步调查案件背景及涉案人士。