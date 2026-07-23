白宫：月之暗面Kimi K3窃取Anthropic技术、违规获取英伟达AI晶片

中美人工智能（AI）竞争再度升温。美国白宫科技政策办公室主任兼总统科技顾问克拉齐奥斯（Michael Kratsios）周三（22日）公开指控，中国人工智能企业月之暗面（Moonshot AI）在开发最新大型语言模型Kimi K3期间，透过「AI蒸馏」（AI Distillation）技术，窃取美国AI公司Anthropic最先进大型语言模型Fable的技术成果，并涉嫌违规取得搭载英伟达（Nvidia，又译辉达）GB300晶片的伺服器，在泰国用作训练AI模型。

美称透过「AI蒸馏」取得Fable技术 月之暗面暂未回应

克拉齐奥斯在社交平台X发文表示：「我们掌握资讯显示，月之暗面利用Anthropic的Fable模型进行蒸馏，以开发K3模型。」他又指，月之暗面建立了一套内部平台，大规模针对美国AI模型进行秘密蒸馏，并可不断切换不同方式存取模型，以避开侦测。

白宫指控月之暗面Kimi K3窃取Anthropic技术，中美AI竞争再度升温。路透社

7月17日，在上海举行的世界人工智慧大会上，参观者在登月科技Kimi K3展位前驻足。美联社

7月17日，在上海举行的世界人工智慧大会上，参观者在登月科技Kimi K3展位前驻足。美联社

他形容，有关行为属于「大规模、秘密进行的工业级蒸馏」，目的是窃取美国专有技术及削弱美国科研，「这是不可接受的」。他同时声称，月之暗面已取得配备GB300晶片的伺服器，并曾在泰国使用，相信是用来训练旗下AI模型。

根据路透社取得的一份美国外交电报，美国国务院早于今年4月要求全球各地外交人员，提高外界对中国AI企业涉嫌广泛窃取美国人工智能实验室知识产权的关注，其中包括月之暗面。

所谓「AI蒸馏」，是指利用性能较强的大型AI模型输出结果，训练另一个模型，从而以较低成本建立具备相近能力的新系统。这项技术本身属AI业界常见方法，但美方认为，若未经模型拥有人授权，大规模利用专有模型输出进行训练，便可能涉及侵犯知识产权。

克拉齐奥斯称，美国支持合法的AI蒸馏技术，以建立更小型、更高效率的模型，但若属秘密、大规模及针对专有模型的工业化蒸馏，便已超越合理范围。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）日前亦曾表示，美国政府正调查中国AI企业是否存在透过「AI蒸馏」窃取知识产权的情况，若证实违规，不排除采取制裁措施，包括列入出口管制或限制商业往来。

除了知识产权争议外，美方另一项指控涉及高端AI晶片出口管制。据彭博社早前报道，美国目前仅有限度容许部分英伟达H200晶片出口，但性能更高、属Blackwell架构的GB300系列，仍属出口限制产品。若月之暗面确曾取得有关设备，并在海外部署，将可能涉及规避美国出口管制。

月之暗面上周正式发布Kimi K3，拥有2.8万亿（2.8 trillion）参数，公司形容为全球最大开放权重（Open-weight）AI模型之一，并指整体性能已接近Anthropic旗下前沿模型Fable。Kimi K3推出后迅速引起全球AI界关注，被不少业界人士形容为继DeepSeek之后，中国开源AI的另一重大突破。

值得留意的是，克拉齐奥斯并未公开提出支持有关指控的技术证据，月之暗面截至目前亦未有公开回应相关指控。