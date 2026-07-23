利物浦重拳打击炒黄牛 432人终身禁入场观赛 逾3800张门票重新售予球迷

上届英超冠军利物浦出重拳打击黄牛党。球会周三（22日）宣布，与默西塞德郡警方（Merseyside Police）合作展开大规模打击非法门票买卖行动，至今已查封超过120万英镑（约1,270万港元）涉案资产，并向432名涉事人士发出终身禁止进入晏菲路（Anfield）观赛处分，另有115人被无限期禁止购票及入场，希望杜绝黄牛炒卖，保障真正球迷购票权益。

警检逾120万镑资产 近7万虚假帐户遭封锁

利物浦表示，今次是球会调查部门与默西塞德警方经济罪案组首次展开同类型联合行动，重点打击有组织非法转售门票及相关洗黑钱活动。警方至今已扣押逾120万英镑涉案资产，多宗案件正根据《犯罪得益法》（Proceeds of Crime Act）继续处理，其中两宗案件已有罪成裁决，另一宗则将于下月开庭审理。

上届英超冠军利物浦出重拳打击黄牛党，432名涉事人士被终身禁止进入晏菲路（Anfield）观赛。美联社

利物浦是上届英超冠军。图为该球会主教练安德罗尼·伊拉奥拉在英国利物浦安盛训练中心外拍照。 （路透

上届英超冠军利物浦出重拳打击黄牛党，432名涉事人士被终身禁止进入晏菲路（Anfield）观赛。美联社

球会指出，在2025至26球季共分析近70万个购票帐户，当中67,663个怀疑属虚假或异常帐户已被封锁或取消，另有121,379个帐户仍在调查。经调查后，球会向432人发出「终身禁观赛令」，包括383名会员、41名季票持有人及8名季节性款待套票持有人；另外115人遭无限期停权，平均需等待至少3年才可申请恢复资格。

利物浦表示，大部分个案涉及未经授权出售季票、会员门票及款待门票。此外，部分终身禁令亦涉及种族歧视、同性恋恐惧言论、不当行为、袭击及涉及希斯堡惨剧（Hillsborough）相关侮辱性口号等违规行为。

利物浦对该432名黄牛党祭出「终身禁入晏菲路观赛」处罚，不等于终身禁止在其他球场观赛。该禁令仅由利物浦足球俱乐部颁布，严格限制涉事人员进入利物浦主场晏菲路球场（Anfield）或购买相关球票，不包含英国法律层面的全国性足球禁令（Football Banning Order）。

球会近年持续加强打击黄牛措施。英国广播公司（BBC）去年曾披露，利物浦过去两年已关闭约14.5万个涉及炒卖或可疑活动的购票帐户，并发现有不法集团利用机械人程式及虚假身份大量抢购门票，再高价转售牟利。

除了封锁帐户外，利物浦于2025至26球季亦取消了3,847张涉及可疑购买活动的门票，并重新以正常渠道公开发售