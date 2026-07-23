游日注意｜日本「灾害级高温」热死4人 东京路面逼近50度 厂商推出「人体雪柜」降温

日本遭受「灾害级」热浪侵袭，东海及关东多地连续两日录得摄氏40度或以上极端高温，其中三重县桑名市周三（22日）录得40.6度，不但创下日本今年最高气温，亦刷新当地自1979年设置观测站以来纪录。高温已造成至少4人怀疑中暑死亡，包括有长者体温超过42度不治；东京都日共有逾380人中暑送院。当局呼吁民众及旅客减少正午时段户外活动，适时补充水分及盐分。

东京周三287人中暑送院 创今年纪绿

日本气象厅表示，受强烈太平洋高气压笼罩，加上焚风效应及地面热力持续累积影响，日本列岛多处气温急升。桑名市于当地时间周三下午2时24分录得40.6度，超越当地去年录得的40.5度旧纪录。静冈县滨松市佐久间及岐阜县美浓市同日亦录得40.1度，多治见市则达40度。

名古屋、京都今日料达40度

全国914个气象观测站中，约298个录得35度或以上，占总数逾三成。京都市最高气温达38.8度，东京都中心录得36.1度，连续第三日达到35度或以上的「猛暑日」标准。东京街头在猛烈阳光照射下，部分路面表面温度更逼近50度，长时间步行或排队均可能增加中暑风险。

周三（22日），东京练马区及府中市气温飙破摄氏38度，单日有287中暑送院，创下今年单日最高纪绿。据报以上患者年龄介于3岁至103岁之间，其中10人重症、124人中等症、153人轻症。此外，救护车出动：东京都当日救护车出动高达3454件，创下历史新高纪录。

「酷暑日」新称首度启用 爱知县等率先上榜

日本今年4月才正式把每日最高气温达40度或以上的日子命名为「酷暑日」，以加强社会对极端高温的警觉。气象厅指出，周二岐阜县郡上市八幡、多治见市及爱知县丰田市率先突破40度，成为新名称启用后首次录得「酷暑日」。

据报，山梨县的名古屋、京都、岐阜和甲府市，今日（周四）均会成为「酷暑日」，即气温将达到或高于40度。

热浪亦接连酿成人命伤亡。日本传媒报道，周二全国至少有4人怀疑因中暑死亡，包括有长者倒毙家中，现场没有开动冷气；其中一名84岁长者被发现时体温超过42度，送院后不治。东京都同日下午3时前，共有128名年龄介乎3岁至103岁的男女怀疑中暑送院，创相关统计制度实施以来新高。

情况至周三进一步恶化。东京消防厅表示，截至下午3时，市内共有176名年龄介乎1岁至97岁的男女怀疑中暑送院，连续第二日刷新同一时段纪录，其中一名90多岁男子情况危殆，另有3名长者情况严重。埼玉县同日亦有178人中暑送院，当中12人重症。

三项因素叠加致灾害级高温

有气象专家分析，今次高温主要由三项因素叠加造成。首先是太平洋高气压持续覆盖日本，强烈日照令地面快速升温；其次是偏西及西北风越过山脉后形成干燥而高温的焚风，令东海内陆地区气温进一步上升；连日酷热亦使地面积存大量热力，晚上及清晨气温未能明显下降，翌日更容易再度升温。

日本政府已在全国42个都府县发布中暑警戒，提醒民众避免不必要外出，特别是上午11时至下午3时的高温时段。户外活动人士应每隔一段时间到阴凉或有冷气地方休息，即使没有口渴亦要定时喝水，流汗较多时则要补充盐分及电解质。长者、幼童、长期病患者及未适应炎热天气的旅客尤其需要提高警觉。

130企业购「人体雪柜」 让员工休息降温

面对极端酷热，日本企业亦推出各式降温设备。其中一款被称为「人体雪柜」的「ど冷えもんBOX」，外形如一座大型自动售卖机或冷冻柜，使用者可进入箱内，透过冷风迅速降低体表温度，主要供建筑地盘、工厂、户外活动会场及高温厨房的员工休息降温。

该设备由自动售卖机技术改装而成，可移动至户外工作场所，接驳电源后便能运作。今年4月推出后，已有约130家企业采用，作为预防员工中暑的休息设施。厂商形容，它并非让人长时间逗留的真正雪柜，而是一个供工人在短时间内迅速降温的「冷却空间」。

日本有纪录以来最高气温为41.8度，于2025年8月5日在群马县伊势崎市录得。气象部门预料，周四（23日）酷热仍会持续，东京及横滨可能升至37度，名古屋、岐阜及京都更可能逼近40度；至本周末降雨增加后，部分地区高温才有望稍为缓和。