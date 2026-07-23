Instagram三日内第二度「死机」　全球用户投诉讯息无法收发　

Meta旗下社交平台Instagram周三（22日）晚间再度出现大规模服务异常，不少用户在Threads及其他社交平台表示，Instagram私讯功能突然失灵，讯息无法传送或接收，部分人亦遇到程式无法连接伺服器、登入失败及网页版无法使用等问题。 有台湾媒体报道，截至晚间11时30左右依然有网友回报其IG仍处于故障中。《星岛头条》记者晚上11时30分后测试使用Instagram服务，结果显示收发讯息等一切功能似已回复到正常状态。

Downdetector亚洲晚间9时起回报急升 部分人无法登入及连接伺服器

根据网络服务监察网站Downdetector的数据，亚洲部分地区于当地时间晚上9时左右开始出现大量故障回报，投诉数字其后持续上升。用户反映，点击传送讯息后长时间没有反应，部分讯息显示传送失败，亦有人无法载入以往的对话纪录。

不少网民随即转到Meta另一平台Threads查询，发现并非个别手机、网络或帐户问题。有用户表示，重新启动程式、切换WiFi与流动数据，甚至登出后重新登入，仍无法恢复私讯功能。

欧美同服务中断 Facebook亦遭殃

英国传媒报道，Instagram及Facebook同日亦在欧美地区出现服务中断，Downdetector一度录得数以千计投诉。Facebook用户主要反映无法登入、帐户保持连线困难，以及网页版服务失灵；Instagram的问题则集中于应用程式及伺服器连接。

今次已是Meta旗下平台短短3日内第二度发生较大规模故障。Instagram、Facebook及Messenger周日（19日）亦曾出现全球性异常，数千名用户无法登入、载入动态消息或使用部分主要功能。路透社报道，当日故障同时影响流动应用程式及网页版，Meta未有即时公布肇因。

周日故障期间，部分Facebook用户登入时曾收到「帐户因网站问题暂时无法使用」的提示；Instagram则录得近2,000宗故障报告，主要涉及应用程式、动态消息及发帖功能。服务其后在数小时内陆续恢复。

至于周三的最新故障，第三方网站亦侦测到Instagram服务异常。其中Down for Everyone or Just Me一度显示，Instagram的问题已持续数小时；不过，不同地区的受影响程度并不一致，部分用户仍可正常浏览帖文及限时动态，只有私讯功能出现问题。

Meta官方服务状态网站目前未显示旗下商业产品出现广泛故障，但该网站主要监察广告管理、商业套件及购物等企业服务，未必全面反映一般Instagram用户的私讯及登入情况。

官方暂未交代原因

截至目前，Meta尚未就今次Instagram故障正式说明原因，亦未公布受影响地区、用户人数及预计修复时间。由于Instagram、Facebook、Messenger及Threads共用部分技术基建，单一系统故障有时可能同时波及多个平台，但今次是否属同一原因仍有待官方确认。

用户如遇到讯息无法传送，可先避免重复删除程式或更改密码，以免在服务恢复后产生登入问题；亦可尝试使用网页版或稍后再次登入。不过，若故障源于Meta伺服器，用户端一般无法自行解决，只能等待平台修复。