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爱泼斯坦案︱法国模特儿星探惊传身亡 名字曾出现在美司法部档案数千次

即时国际
更新时间：20:57 2026-07-22 HKT
发布时间：20:57 2026-07-22 HKT

法国检察官证实，一名与美国已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案有关联的法国模特儿星探，已被发现身亡。这起突如其来的死讯，再度引发外界对该案相关人物的关注。

据报道，69岁的法国模特儿星探丹尼尔·西亚德（Daniel Siad）于7月20日被发现陈尸于巴黎西北郊区科隆布（Colombes）的住所中。

受害人曾指对方「职业贩子」

他的名字曾出现在美国司法部解密的爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）档案中数千次，生前正因涉嫌协助爱泼斯坦物色并诱拐年轻女性而遭到法国检方调查，目前死因尚待验尸报告厘清。

英国广播电台（BBC）报道，一位曾在6月向警方提供证词的前模特儿表示，西亚德的死意味著他可能掌握的任何关于爱泼斯坦的资讯全部遗失。「这条线索链中的一个重要环节就这样凭空消失了，而且由于从未对西亚德进行过讯问，甚至连找回他可能掌握的信息的机会都没有，」

爱泼斯坦的受害者安雅（Anya，化名）曾向BBC透露，是西亚德把她介绍给爱泼斯坦，更形容西亚德是一个职业贩子。

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