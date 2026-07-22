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张允基案︱17岁高中女生遭杀害黑幕 南韩警察厅国家搜查本部被指干扰调查

即时国际
更新时间：20:48 2026-07-22 HKT
发布时间：20:48 2026-07-22 HKT

南韩光州23岁男子张允基涉嫌性侵及杀害17岁高中女生李彩媛，案件震惊全国。事后更爆出警方侦办时疑似刻意淡化性犯罪情节、未妥善保存甚至销毁关键证物。多名前线警员出面指控，南韩警察厅国家搜查本部曾强力介入并主导办案方向。

为此，当地检警组成的特别搜查团于周二（21日）突击搜查该本部，追查是否涉及不当指挥及妨碍司法公正等违法情况。

 

光州刺杀女高中生疑犯身分公开：张允基（장윤기，音译），23岁。光州地方警察厅
光州刺杀女高中生疑犯身分公开：张允基（장윤기，音译），23岁。光州地方警察厅
光州刺杀女高中生疑犯张允基（장윤기，音译）姓名及长相公开。 光州地方警察厅
光州刺杀女高中生疑犯张允基（장윤기，音译）姓名及长相公开。 光州地方警察厅
网民热议张允基（音译）眼神凌厉直视记者。 X截图
网民热议张允基（音译）眼神凌厉直视记者。 X截图
疑犯张允基（左）涉奸杀女高中生李彩媛，调查小组被揭循私灭证。 光州地方警察厅、光州全南哀悼团体
疑犯张允基（左）涉奸杀女高中生李彩媛，调查小组被揭循私灭证。 光州地方警察厅、光州全南哀悼团体

相关新闻：张允基案｜谎言被车CAM戳破 承认强奸杀害光州女高中生 最高可判死刑

据《韩联社》报道，多名基层警员透露，光州光山警察署在案件侦办期间，均须向国家搜查本部汇报进度并依指示行事。前线人员原主张朝「性侵杀人罪」方向彻查，惟上级以缺乏疑犯自白等直接证据为由要求审慎处理，迫使主管改变侦办立场。

此外，张允基此前曾涉嫌跟踪及性侵一名越南籍女子，该案未与命案合并侦办，亦是严格遵从上级的指示。

相关新闻：南韩光州刺杀女高中生案 疑犯「警监爸爸」灭证、队长拖延调查被捕

因涉嫌办案失职而于21日接受羁押审查的前光山警察署刑事科长，透过律师大呼冤枉。他强调曾三度向上级提报，建议将刑事与妇幼单位负责的案件合并，以助确立性侵杀人罪嫌，惟屡遭驳回，最终只能单独处理杀人案。

他受访时直斥上级明知内情，却将责任推卸予基层。目前，国家搜查本部相关人员暂以证人身份协助调查，尚未被列为犯罪嫌疑人。

较早前，被指现职警察的疑犯父亲，利用职务之便替儿子销灭证据；刑警队长更涉嫌泄漏调查进度、拖案办案等而双双被捕。

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