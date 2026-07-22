蚂蚁菜式︱南韩米芝莲星级餐厅违法卖 重金属超标

南韩首尔一间米芝莲二星餐厅近日被指违反《食品卫生法》，长期使用未获官方批准入菜的蚂蚁制作甜品，遭南韩检方求处1年有期徒刑。

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重金属含量55倍

综合韩媒报道，当地食品药物安全部于去年发现网络出现造型猎奇的「蚂蚁雪葩」打卡照，后经数月追查发现，涉事餐厅自2021年4月至2025年1月期间，在约1.22万份餐后甜点中加入「三到五只」蚂蚁，4年间共消耗约4.9万只蚂蚁，累计获利约1.2亿韩圆（约63.5万港元）。

证据照片显示，铁罐上贴有「Cuisine Black Ants」标签。南韩食品药物安全部

据南韩现行法例要求，目前仅有蝗虫（草蜢）、褐色拟步行虫幼虫（面包虫）、双斑蟋等10种昆虫获准供人类食用，蚂蚁并不在许可名单之中。此外，化验结果显示，该餐厅使用蚂蚁并非如其宣称来自雪岳山、智异山，而是从美国、泰国进口的加工干燥品，未经合法检疫，其重金属含量严重超标，达一般食用昆虫的55倍。

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他国亦有蚂蚁料理

面对指控，涉事餐厅主厨承认供应蚂蚁并表示歉意，称自己是因未能充分理解南韩相关法规而犯错。但他同时辩称，自己曾于欧美顶级餐厅工作，强调利用蚂蚁天然的「蚁酸」来增添风味层次，是前卫料理中常见的手法，且澳洲、英国及丹麦等地均允许蚂蚁入菜，因此到南韩执业时，并不清楚蚂蚁在当地属于非法食材。



主厨还表示，蚂蚁只用于餐厅15道菜菜单中的一小部分，并已主动告知对方可选择不含蚂蚁的配料，只有约六成顾客决定尝试蚂蚁，其余则以发酵醋和食用花卉等作替代。

对此，南韩检方周一（20日）于首尔西部法院求处该餐厅负责人1年有期徒刑，以及2000万韩元（约10.6万港元）罚款，案件预计将于9月2日正式宣判。

