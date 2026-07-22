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传特朗普属意恩芬天奴任联合国秘书长 巨额年薪差距恐成转任障碍

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更新时间：16:00 2026-07-22 HKT
发布时间：16:00 2026-07-22 HKT

据美媒《纽约邮报》报道，美国总统特朗普（Donald Trump）有意推举现年56岁、瑞士籍的现任国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），接替将于12月底卸任的古特雷斯（Antonio Guterres），出任下一任联合国秘书长。消息指，特朗普认为其受到世界各国尊重，具备凝聚各方的特殊能力，对比现有「平庸」的候选人阵容，胜算极大。

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区域轮替惯例或被打破

联合国预计于今年选出新任秘书长。根据联合国选举程序，秘书长候选人必须先获得联合国安理会15个成员国推荐，其中美国、中国、俄罗斯、英国及法国5个常任理事国均握有否决权，再交由联合国大会确认。依照非正式的区域轮替惯例，下一任秘书长原本预期将由拉丁美洲或加勒比海地区人士出任。但多名消息人士表示，这项不成文的惯例未必阻碍到恩芬天奴，他除了可能获得特朗普支持，也可能取得其他国家提名。

目前热门候选人包括智利前总统巴舍莱（Michelle Bachelet）；国际原子能机构（IAEA）总干事、阿根廷籍的格罗西（Rafael Grossi），惟前者可能面临美国反对，后者则可能因福克兰群岛（阿根廷称「马尔维纳斯群岛」）主权争议而遭到英国质疑。有内部人士形容，现有候选人表现都「很差劲」，认为恩芬天奴大有机会成为黑马。

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两人关系密切引足坛反弹

特朗普高级特使、意大利裔美国商人兼外交官赞波利 (Paolo Zampolli) 说：「只有特朗普才能产生如此天才的想法。」赞波利认为，FIFA主席和联合国秘书长的角色具相似之处，相信恩芬天奴会做得「非常出色」，可为庞大的官僚机构带来新活力，并利用体育运动搭建新的桥梁，激励世界各地年轻人和贫困人口。

但令人关注的是，恩芬天奴早前已宣布角逐FIFA主席连任，选举预计于2027年3月举行，并已获得211个成员协会中几乎所有协会支持。然而，由于他与特朗普过从甚密，在足坛引起争议，包括把FIFA的首届和平奖颁予特朗普，后者更曾于世界杯期间致电恩芬天奴，要求重审美国队前锋巴洛根（Folarin Balogun）的红牌禁赛处分，导致包括比利时在内等国家不满。

此外，转任联合国将面临巨大的薪酬落差。目前，恩芬天奴在FIFA的年薪高达约600万美元（约4,680万港元），而联合国秘书长年薪仅约41.8万美元（约326万港元），两者相差高达14.4倍。

据悉，特朗普长期不满联合国未能有效调解全球重大冲突，在去年重返白宫后，大幅削减美国对联合国的资助，并退出世界卫生组织（WHO）、联合国教科文组织（UNESCO）及联合国人权理事会（UNHRC）等机构。分析指，若恩芬天奴最终成功出任秘书长，或有助于改善特朗普政府与联合国之间的紧张关系。

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