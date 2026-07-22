Tokyo Cool Biz︱东京上班族穿短裤惹「腿毛骚扰」争议 男士为尊重礼仪脱脚毛

日本男士上班族传统都会穿上笔挺裇衫西裤。面对夏天气温不断攀升，越来越多日本男性在职场改穿短裤。东京都政府正积极推动企业员工舍弃传统的西装与领带，改穿T恤、运动鞋及短裤等更休闲的服饰。东京都知事小池百合子于今年四月推行「Tokyo Cool Biz」（东京クールビズ），旨在扩大降温倡议。不过措施却引起不同社会问题，包括上班族间出现所谓「腿毛骚扰」的争议。

新政策实施四个月褒贬不一

英国广播公司（BBC）报道，这项允许在办公室穿短裤的新政策在实施近四个月后，评价却非一面倒。部分人对放宽服装规定表示赞赏，认为有助更舒适地工作；但亦有声音指出，政策对女性不公平，因为女性在露出腿部时仍被社会期望穿著丝袜。部份女性更将这种经历形容为「腿毛骚扰」，网上甚至出现「スネハラ」一词，形容被迫看见同事腿毛所带来的不适。



东京都政府环境局官员渡边升（Noboru Watanabe）表示：「我们希望在酷热天气下为民众提供更多选择，而非规定他们穿甚么。只要工作服饰不冒犯他人，就不会有问题。」

调查：46%受访者赞成穿短裤上班

报道指，当地一间名为Gorilla Clinic的诊所于六月进行的调查显示，有53.5%的受访者反对夏季穿短裤上班，赞成者占46.5%。调查指出，无论男女，反对在办公室穿短裤的主要原因均出于对体型及体毛的担忧。该诊所表示，女性反对的比例明显高于男性，反映女性可能更抗拒看到男同事赤裸的双腿。



近年来，越来越多日本上班族（尤其是初创及科技公司员工）开始穿著休闲服饰。虽然今年东京都政府的建议让这种穿著在社会上更具认受性，但仍有部分男性对自己的腿毛感到不自在。Gorilla Clinic院长船津昭文指出，越来越多男顾客光顾诊所不仅是为了美容，更是将其视为「穿短裤时的社会礼仪」。他认为，由于女性倾向觉得「男性应减少腿毛」，促使部分男性寻求激光脱毛疗程，以免冒犯身边的人。

