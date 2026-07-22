游日注意｜北海道「十胜岳」火山喷发 连震45秒黑烟冲200米高空

暑假正值港人赴日旅游旺季，惟当地著名景点惊传火山爆发，旅客必须提高警惕！日本北海道知名活火山「十胜岳」于今日（22日）上午11时07分（香港时间上午10时07分）左右发生小规模喷发。这是十胜岳自2004年以来，相隔22年首度确认出现喷发。现场监测到黑色浓烟直冲火山口上方约200米高空，并伴随长达45秒的火山性微震。日本气象厅目前维持「第2级火山警戒」，并严正警告火山口方圆1.5公里范围内严防巨大火山碎屑飞散。

喷发伴随空气振动

综合日本放送协会（NHK）及当地媒体报道，本次喷发发生于大雪山系十胜岳的「62-2火口」。在喷发瞬间，札幌管区气象台录得持续达45秒的火山性微震，同时位于附近的避难小屋观测站，亦捕捉到因喷发而引起的空气震波（空振）。

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幸而截至目前为止，尚未发现有大型火山碎屑飞散至远处。事实上，十胜岳自今年3月起已陆续出现地壳变动、山体深处膨胀以及二氧化硫等有毒火山气体排放量急增的活跃征兆。气象台早于6月18日已预警可能爆发，并提前将警戒级别由「第1级」调升至「第2级（火山口周边管制）」。

气象厅促游客切勿走近

札幌管区气象台今日中午强调，虽然本次喷发喷出的火山灰属暂时性，但十胜岳未来仍有极大可能性持续发生类似的极小规模重复喷发。

由于火山周边多个景点（如美瑛町、上富良野町）正值薰衣草盛开的旅游旺季，当局强烈呼吁前往当地的旅客及登山客，必须严格遵守地方政府的指示，切勿进入距离火山口1.5公里内的危险管制区域，防范大型飞石伤人，并提防下风处随风飘散的火山灰与小碎石。