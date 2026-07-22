美FCC拟禁外国军用级无人机 非中国产获豁免至2028年

美国联邦通讯委员会（FCC）周二(21日）宣布，为防范潜在的公共与国家安全风险，初步决定禁止进口部分外国制造的军用级无人机，包括具红外线技术及群飞（亦称蜂群）功能的无人机，并将进行为期30天的公众咨询。此外，相关非中国制产品的豁免期限将延长至2028年1月。

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群飞无人机威胁防空

FCC指，具备群飞能力的无人机能够压制传统防空系统并进行持续监控，对公共和国家安全构成重大威胁。新禁令主要针对相关外国军用级无人机的进口、销售或推广，惟不适用于联邦政府采购或进口的产品，亦不影响非军用级无人机、关键零组件以及已购买无人机的后续使用与操作。

综合外媒报道，FCC于去年12月曾禁止进口所有新型外国无人机，但随后对非中国制的无人机及零组件实施豁免。根据该决定，中国大疆创新（DJI）与道通智能（Autel）等无人机企业已被禁止在美国取得新机型或关键零组件的销售许可，但现有产品仍可继续贩售。对此，DJI于今年2月提起诉讼。

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意在推动本土制造

FCC表示，相关限制措施旨在推动美国本土无人机制造业发展。自去年12月将相关外国产品列入「受管制清单」以来，已有超过40亿美元（约312亿港元）资金流入美国无人机及相关制造业，国内生产设施的扩张及新就业机会的创造，均证明该政策有效鼓励对美国制造业的投资。

