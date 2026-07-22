南韩前第一夫人金建希到案受讯 涉受贿干预官邸搬迁改造

南韩前总统尹锡悦夫人金建希，因涉嫌在总统官邸搬迁改造过程中滥用职权施压及收受财物，周三（22日）上午到案接受综合独立检察组传讯。这亦是金建希首次就「官邸搬迁弊案」以嫌疑人身分到案受审。此前，她曾两度以健康问题为由推迟受讯，今晨则被直击乘法务部车辆，经大楼地下停车场低调进入办公楼避见传媒。

涉收Dior等奢华名牌作回报

南韩综合独检组的调查指出，金建希涉嫌于2022年尹锡悦刚就任总统后，通过时任总统办公室管理秘书官金午镇干预总统官邸的施工项目招标。在她的不当施压下，原本已中标的承包商被撤换，改由完全不具备综合建筑业执照的室内装修公司「21gram」承揽总统官邸的搬迁与结构加固工程。

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作为输送利益的回报，金建希涉嫌收受了「21gram」赠送的大批Dior时装等奢侈财物。调查亦发现，该装修公司与金建希私交甚笃，曾为其运营的策展公司「COVANA Contents」主办的展会提供长期赞助，更一手负责该公司办公室的设计和施工，涉嫌存在赤裸裸的利益输送。

这宗干预官邸案仅为金建希身上背负的多宗贪腐控罪之一。南韩自前总统尹锡悦于2024年底实施紧急戒严失败遭弹劾罢免后，新一届李在明政府全力清算前朝。

金建希因涉嫌操纵股价、收受统一教高昂珠宝及非法接受民调服务等，早已于去年8月被批准逮捕并一直遭到羁押。今年4月，她在首宗受贿案二审中被判处有期徒刑4年。