印尼巨浪打翻观光船 中国游客：救生筏漏气漂流5小时

印尼16日发生涉及中国游客的海难，一艘木制观光船不敌巨浪翻沉，船上44人中有36名游客，当中有获救中国游客表示，事故后登上的救生筏漏气，在水上漂流4、5个小时，有人受惊呕吐。他们又不满原本承诺全部赔偿损失的船公司，现在返口仅愿退还一半船费。

113吨木船遭2米浪击沉

据「紫牛新闻」及《潇湘晨报》等报道，翻沉的印尼113吨木制观光船「阿玛达·穆利亚」号（Armada Mulia）16日下午5时许，在西努沙登加拉省比马县外海，遭2米巨浪击沉，船上有8名船员、36名游客。



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印尼一艘载有中国游客的观光船日前被巨浪打翻。潇湘晨报

印尼一艘载有中国游客的观光船日前被巨浪打翻。紫牛新闻

据获救的刘小姐表示，她当时正于船上拍日落，突然船只原地转，之后传出浓烈烟味，直至晚上7时45分，船上才广播宣布紧急状态，要所有人穿上救生衣。

回房取回护照及贵重物品，便在船员引导下登上救生筏，所有人分乘3艘救生筏及一艘机动木船逃生。

刘小姐指，当时在漆黑海面上漂流了4、5个小时，风浪极大，救生筏甚至开始漏气，顶棚支架塌陷，「人们受到惊吓，有人吓到呕吐，两小时后顶棚后面都漏气扁了。」

船公司反口拒承担乘客损失

直至深夜，有其他船只经过，才将所有人救上甲板，翌日由当地的海事船接回岸。

刘女士指，船上尚有一名中国母亲带著3名孩子。她不满，船公司事故后曾承诺会赔偿游客所有损失，但事后又反悔，只愿退回船费的一半。

刘女士指，自己的行李及贵重物品已沉入海，损失约一万人民币。她已订22日的机票回国，部份外国游客准备联络律师联合维权。