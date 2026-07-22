《哥斯拉大战金刚》小女孩︱19岁听障女星Kaylee Hottle车祸逝世 父亲手语证死讯

荷里活惊传令人惋惜的夺命车祸。曾于科幻巨作《哥斯拉大战金刚》（Godzilla vs. Kong）及其续集中，饰演能与巨兽金刚沟通的听障小女孩，备受全球影迷喜爱的美国年轻女演员凯莉·霍特尔（Kaylee Hottle），不幸在一场严重车祸中丧生，年仅19岁。其父亲昨日（21日）向美国传媒证实死讯，并透过社交平台以手语发布悲痛短片，引发大批影迷留言哀悼。

父亲心碎飞赴马里兰办后事

据美国娱乐媒体《TMZ》报道，凯莉的父亲约书亚（Joshua）于当地时间周二（21日）上午接获警方通知，指女儿在马里兰州遭遇严重车祸。尽管救援人员迅速将她送往医院抢救，惟凯莉在送院途中已因伤重不治。

《哥斯拉大战金刚》中聋哑小女孩演员车祸离世，年仅19岁。 美联社

《哥斯拉大战金刚》中聋哑小女孩演员车祸离世，年仅19岁。 美联社

《哥斯拉大战金刚》中聋哑小女孩演员车祸离世，年仅19岁。 美联社

《哥斯拉大战金刚》中聋哑小女孩演员车祸离世，年仅19岁。 美联社

约书亚随后在其Facebook个人专页分享了一段影片，强忍悲痛透过美国手语向外界公布爱女离世的噩耗。他透露自己正从德州紧急飞往马里兰州处理女儿的后事，并在帖文中留下令人心碎的一句：「我正搭上一趟我永远都不希望搭乘的航班。」

9岁参演大银幕爆红

出生于美国亚特兰大的凯莉，双亲均为听障人士。她天生失聪，但无阻其展现演艺才华。当年正式参演《哥斯拉大战金刚》时她年仅9岁，凭借饰演骷髅岛伊维族原住民「嘉（Jia）」一角，以细腻的手语及眼神演绎与金刚的跨物种友谊，一举成名。

据悉，同片著名男星亚历山大·斯卡斯加德（Alexander Skarsgård）当年为了在片场能与凯莉直接交流，更特意去学习手语，并曾公开表示对其浑然天成的演技感到震惊与佩服。这位极具天赋的「无声天使」在最青春的年华骤然陨落，令全球影迷深感痛惜。