法国通过法案禁止15岁以下儿童使用社交媒体 9月起生效平台须强制验证年龄

随着全球对未成年人沉迷网络及网络安全的担忧日益加剧，法国政府祭出被称为全球最严厉的监管措施。法国国民议会及参议院于当地时间周二（21日）正式通过一项历史性法案，全面禁止15岁以下儿童使用社交媒体。新法规将于今年9月1日起分阶段实施。

分两阶段实施

根据最新通过的法案，禁令将分为两个阶段严格执行。自今年9月1日起，所有社交媒体平台将被全面禁止为15岁以下的未成年人开设新帐号；而自明年（2027年）1月起，平台必须将现有属于15岁以下儿童的社交媒体帐号全数暂停或强制关闭。为确保法例有效落实，各大社交平台必须引入并强制使用经法国隐私监管机构批准的年龄验证系统。

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马克龙斥儿童专注力遭剥夺

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）一直极力推动此项法案，期望能在下一学年开始前正式落实。他早前出席活动时曾直斥社交媒体缺乏监管，声称社交媒体夺走了儿童及青少年的专注力。

法国的铁腕政策或将引发骨牌效应。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）早前（13日）亦表明，欧盟正计划采取历来最大规模的防范网络风险举措，限制27个成员国的儿童使用社交媒体。根据欧盟专家报告建议，未来欧盟或将采取「分级管理」模式：13岁以下儿童仅获准在父母或监护人监督下、于有限时间内使用社交平台；相关限制将随着青少年年龄增长而逐步放宽。