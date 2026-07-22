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罗浮宫劫案｜失窃阿波罗长廊周三重开 珠宝藏品全数移走

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更新时间：11:53 2026-07-22 HKT
发布时间：11:53 2026-07-22 HKT

2025年秋季，法国巴黎罗浮宫（Louvre Museum）的阿波罗长廊（Galerie d’Apollon）发生震惊全球的王室珍宝失窃案，时隔大半年，馆方宣布将于当地时间周三（22日）重新对外开放，惟知情人士透露，展馆重开后将不再展出任何珠宝藏品，恢复其17世纪美术陈列室的原始功能。

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拟建「无窗保险室」存放

罗浮宫新任馆长勒里博（Christophe Leribault）表示，先前陈列于阿波罗长廊的所有贵重珍宝及藏品已全数移走。勒里博透露，博物馆正计划在馆内另一区域打造一间「无窗保险室」，专门存放未被盗走及已被寻回的珠宝藏品。但他坦言，这是一项大型的改造工程，馆方目前仍需物色合适场地，并落实建设资金。

据悉，「王室珍宝失窃案」发生于2025年10月19日，当时4名蒙面匪徒伪装成施工人员，利用卡车上的升降设备，从罗浮宫外部阳台潜入阿波罗长廊，在数分钟内抢走9件王室珠宝便逃之夭夭。

震惊全球的王室珍宝失窃案。Ｘ@franceinfo
震惊全球的王室珍宝失窃案。Ｘ@franceinfo
警方在罗浮宫加强保安。路透社
警方在罗浮宫加强保安。路透社
罗浮宫10月曾发生惊天劫案。路透社
罗浮宫10月曾发生惊天劫案。路透社
罗浮宫发生惊天劫案后，警方加强保安。美联社
罗浮宫发生惊天劫案后，警方加强保安。美联社

相关新闻：法国巴黎罗浮宫馆长辞职 马克龙赞「负责任之举」

失窃文物的总估价达8,800万欧元（约7.87亿港元），历史价值更难以估量。警方随后寻回其中一顶属于拿破仑三世欧仁妮皇后的皇冠，其余8件藏品至今下落不明。罗浮宫每年约接待900万名游客，事件引发民众对博物馆安保及管理漏洞的关注，原馆长德卡尔（Laurence des Cars）在舆论压力下辞职，由勒里博接任。

前馆长德卡尔辞职。美联社
前馆长德卡尔辞职。美联社
凡尔赛宫掌门人勒里博被任命为罗浮宫博物馆馆长。美联社
凡尔赛宫掌门人勒里博被任命为罗浮宫博物馆馆长。美联社

 

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