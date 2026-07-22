俄乌战争｜泽连斯基解雇乌军总司令 基辅爆示威要求前国防长复职

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周二（22日）宣布，解除武装部队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）的职务，并任命联合部队司令德拉帕特（Mykhailo Drapatyi）接任。是次人事变动正值首都基辅及乌克兰多地爆发大规模抗议活动，示威者要求撤换瑟尔斯基，并恢复早前被解职的前国防部长费多罗夫（Mykhailo Fedorov）之职务。

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遭批破坏国防改革

泽连斯基表示，现年44岁的新任总司令德拉帕特将与代理国防部长赫马拉（Yevhenii Khmara）合作，共同更新防卫计划，重点包括推动军队改革及提升防空能力。据悉，现年60岁的瑟尔斯基，自2024年起担任武装部队总司令。

德拉帕特。乌克兰新闻办公室

瑟尔斯基。乌克兰新闻办公室

泽连斯基上周撤换35岁的改革派国防部长费多罗夫，引发连日示威。泽连斯基解释，撤换费多罗夫主因其与瑟尔斯基长期不和，影响政令推行，并已提议费多罗夫转为主管国内科技产业。

费多罗夫被解职翌日召开记者会，透露瑟尔斯基曾向泽连斯基发出最后通牒，迫使自己离职；他同时指责瑟尔斯基分裂国家、阻碍军队现代化及拖延前线物资补给，呼吁撤换其职务。示威者随后响应号召集会。据乌克兰媒体报道，当瑟尔斯基被解职的消息传出后，聚集在基辅的民众纷纷鼓掌欢呼。

分析指，自费多罗夫上任以来，两人长期在军事领导理念及组织文化上存在分歧。瑟尔斯基倾向采取源自苏联军事理论的高度集中指挥结构，而费多罗夫则极力推动军事改革。

德拉帕蒂主张放权与加快决策

泽连斯基早前解雇费多罗夫的决定，招致不少议员、退伍军人及公众批评，认为费多罗夫积极推动无人机发展与反腐败运动，在对抗俄军上功勋卓著，故担心相关做法将破坏军队既有的改革成果，并破坏领导层稳定。

而德拉帕蒂则被示威者、前线士兵及退伍军人广泛视为替代瑟尔斯基的首选人选。与瑟尔斯基高度集权的指挥风格不同，德拉帕蒂主张赋予下级指挥官更大主动权，以实现更快的战术决策速度及建立更强的军中问责制。在费多罗夫被解职后，德拉帕蒂曾公开表态支持其改革工作，并强调「军队需要变革」。