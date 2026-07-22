美国财长称将审查中国AI模型 扬言制裁涉嫌侵权企业

中美科技与人工智能（AI）领域的角力愈演愈烈，美国政府正酝酿新一轮针对中国AI企业的打压！美国财政部长贝森特（Scott Bessent）于当地时间周二（21日）高调宣称，美方将对来自中国的开源AI模型展开「地毯式」审查，以确认其是否存在所谓的「窃取美国知识产权」行为。他更污蔑中国AI模型为「假冒商品」，扬言一旦发现侵权「痕迹」，美国有能力且将在未来数周内实施严厉制裁。

调查「水印」痕迹

美方是次高调表态，与中国AI初创企业「月之暗面」近期发布的先进开源模型「Kimi K3」有直接关系。该模型的超强性能与极低成本，引发华尔街对矽谷巨头在AI基础设施巨额投资回报的集体焦虑。

贝森特在访问中指出，OpenAI和Anthropic等美国AI巨头近期指控，中国竞争对手通过「未经授权」方式利用美国大模型的输出数据（即「对抗性蒸馏」），以极低成本开发天价聊天机械人。他宣称，美国政府已在「许多中国AI模型」中发现属于美国大型语言模型的水印痕迹，形容情况「不可接受」。

相关新闻：Kimi K3崛起 传美重新考虑限制中国AI模型

美贸易代表格里尔联手审查

除了实施制裁，贝森特还抛出新招，提出未来可能要求所有使用中国AI模型的企业，必须主动向客户披露相关情况。同日，美国贸易代表格里尔（Jamison Greer）亦证实，特朗普政府正密切评估中国是否通过「不公平做法」在AI竞争中扩大优势，以确保美国企业能重新在公平环境中竞争。

然而，美国知名AI学者、纽约大学名誉教授马库斯（Gary Marcus）则对政府政策大唱反调。他公开发文指出，中国AI模型已几乎追平美国，美国不可能在这场AI竞赛中实现绝对「获胜」，华盛顿应立即停止将AI视为零和博弈，转而与中国进行国际合作，否则只会两败俱伤。