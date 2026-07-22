白宫最快本周对60国祭301关税

美国总统特朗普的全球临时10%关税预计24日（周五）到期，英国《金融时报》报道，特朗普最快本周就可能以强逼劳动为由，对数十个国家祭出新一轮关税，税率介乎10%至12.5%之间（对中国为12.5%）。

美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）对财经媒体CNBC说，美方预期很快会有动作，但他未透露具体时程。格里尔表示，针对强迫劳动的新措施将涵盖美国大部分贸易往来。相关措施预料将再度引发贸易紧张。

美国是在今年3月根据1974年贸易法第301条启动相关调查。美国贸易代表办公室（USTR）上月依该条款，针对强逼劳动产品进口禁令议题公布报告，建议对60个经济体加征关税。

《金融时报》指出，美国也已就产能过剩，展开另一项301调查，并就相关提案举行公开听证会。调查的对象包括欧盟、中国内地、台湾、新加坡、瑞士、挪威、印尼、马来西亚、柬埔寨、泰国、韩国、越南、孟加拉、墨西哥、日本、印度。