伊朗局势｜美方料战事至今耗费约375亿美元  特朗普称将突袭深层核设施

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）于当地时间周二（21日）在参议院听证会上证实，美伊军事冲突爆发即将满五个月，美方对伊作战成本截至目前已疯狂燃烧至375亿美元（约2,925亿港元），较先前估算大增近80亿美元。白宫日前已紧急向国会申请追加高达876亿美元的巨额拨款，其中逾670亿美元（约5,226亿港元）将直接用于应对这场无底深潭般的伊战，否则美军常态演训将被迫全面停摆。

美军死亡人数升至18人

就在战费开支呈几何级数攀升之际，美军在周二深夜宣布连续第11晚对伊朗发动军事打击，以削弱其威胁霍尔木兹海峡航运的能力。美国国防部当地21日发表声明说，一名美军士兵17日在伊朗对位于约旦的穆沃费格萨勒提空军基地的袭击中失踪，此人「据信已死亡」。由此，自2月底美国和以色列对伊朗发动大规模军事行动以来，美军死亡人数升至18人，另有近百名官兵受伤。总统特朗普放狠话警告「伊朗将付出数倍代价」，更在白宫椭圆形办公室预告，美军「很快」会对伊朗位于「十字镐山（Pickaxe Mountain）」的深层地下核设施发动极其猛烈的摧毁性打击。

相关新闻：伊朗局势｜美媒指美军涉隐瞒遇袭及伤亡 五角大楼否认

德黑兰警告反击中东美军及盟友

《华尔街日报》指出，以色列情报显示，伊朗早前已将数千部先进的浓缩铀离心机及近武器级浓缩铀，秘密转移至深埋于花岗岩层下约600米处的「十字镐山」地下掩体。特朗普强调美方绝不接受有关物料转移，誓言将彻底炸毁该区域。

对此，伊朗中央司令部随即发表强硬声明，谴责美国的威胁是战争的扩大，严正警告一旦伊方核设施遇袭，中东区内所有美国及其盟友的利益都将成为报复目标，美伊局势恐陷入一触即发的全面大战。