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印尼通过国际金融中心法 设50年免税期 欲与狮城竞争

即时国际
更新时间：09:22 2026-07-22 HKT
发布时间：09:22 2026-07-22 HKT

印尼国会昨日举行全体会议，通过《印度尼西亚国际金融中心法》，为打造国际金融中心提供法律依据。据报峇里岛是国际金融中心的可能选址。印尼长期寻求发展金融业，提供可与邻国新加坡竞争的财富管理服务。

印尼通过国际金融中心法，旨在完善金融市场体系，便利国际资本流动，提升印尼在全球金融体系中的竞争力。财政部长普尔巴亚表示，作为东南亚最大经济体和二十国集团（G20）成员，印尼已到了建设具有全球竞争力的国际金融中心的时候。

国际金融中心将持续吸引外国资本和高质量证券投资，拓宽长期融资渠道，并通过形成新的税基、创造就业职位等，促进经济均衡发展。据该法律，国际金融中心将建立独立制度框架，设立管理机构、金融监管机构、仲裁机构和专门法院，为区内金融活动提供法律保障。法律还规定税收优惠、海关便利等配套支持政策。

印尼政府表示，国际金融中心将重点支持国家战略项目、基础设施建设、绿色金融、金融科技和数码金融等领域发展，并推动资金更多流向制造业、贸易等实体经济。为吸引国际金融机构和投资者，《国际金融中心法》提出企业所得税优惠、部分增值税和关税减免等激励政策。优惠包括对符合特定条件的投资者提供50年的免税期。印尼财政部预计，国际金融中心有望吸引约167亿至278亿美元投资。 

先前有消息指峇里岛是国际金融中心的可能选址。现时许多印尼富裕家庭选择在新加坡投资，印尼政府希望提供可与狮城竞争的财富管理服务。

 

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