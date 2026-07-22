西班牙记者斥国际足协偏袒「保送」美斯　C朗一度畀Like引关注

2026年世界杯曲终人散，阿根廷在决赛以0：1不敌西班牙，卫冕梦碎，但围绕「蓝白兵团」的场内外争议仍未平息。英国传媒报道，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的官方Instagram帐号，近日被发现曾赞好一段指控国际足协（FIFA）偏袒阿根廷、企图「保送」美斯（Lionel Messi）捧杯的影片，惟有关赞好纪录其后已经消失，再度引发球迷对「美斯与C朗之争」的热议。

英国《每日邮报》及《太阳报》报道，西班牙电视节目《Espejo Público》早于世界杯决赛前夕，在Instagram发布一段节目片段。片中两名西班牙记者质疑阿根廷晋级过程获国际足协「关照」，并形容FIFA是一个如「黑手党」般运作的腐败机构。

其中一名记者表示，她相信西班牙在决赛面对的「不只是阿根廷队」，还包括整个国际足协体系，声称FIFA希望把世界杯「送给美斯」，犹如4年前卡塔尔世界杯一样。相关说法属评论者的指控，报道未有提供证据证明赛事遭操控，国际足协亦未就有关言论作出回应。

报道指，有球迷其后发现，C朗拿度的官方Instagram帐号曾对该段影片按赞。由于C朗与美斯多年来一直被外界视为球坛宿敌，加上葡萄牙早前正是以0：1不敌西班牙，于16强止步，这次社交平台互动迅速引起揣测。

从帖文下方留言时间推断，不少网民相信，有关赞好是在西班牙击败阿根廷夺冠后才被广泛发现。部分球迷大感惊讶，亦有人认为，这或反映C朗对阿根廷晋级过程及判罚争议有所不满。

不过，截至香港时间周三（22日），C朗帐号的赞好纪录已无法在原帖中查阅，外界未能确定是由本人、帐号管理团队撤回，抑或平台显示出现变化。C朗本人亦从未公开表示认同影片内有关FIFA操控赛事或偏袒阿根廷的说法。社交平台上的一次按赞，亦不一定等同帐号持有人全面认同帖文内容。

41岁的C朗在葡萄牙被西班牙淘汰后表示，以这种方式告别世界杯令他感到伤心，但强调自己已经竭尽全力，可以问心无愧地离开。他亦确认今届是个人最后一次参加世界杯，但未完全排除出战2028年欧洲国家杯的可能。

阿根廷今届晋级之路一直伴随争议。《太阳报》提到，批评者曾质疑部分判决对阿根廷有利，包括美斯在个别比赛中未被逐离场，以及对手入球被判无效等。不过，这些裁决是否错误或构成偏袒，球证及国际足协并未承认，网上所谓「保送」指控亦未有实质证据支持。

决赛战情同样火药味浓。西班牙凭加时阶段入球，以1：0击败阿根廷封王。阿根廷中场安素费南迪斯（Enzo Fernández）在比赛中被逐，赛后双方球员及职员再爆发冲突，柏利迪斯（Leandro Paredes）、莫连拿（Nahuel Molina）及助教艾耶拉（Roberto Ayala）等人均卷入混乱，国际足协其后展开纪律调查。

阿根廷球员亦被指在西班牙捧杯时转身或拒绝观看，部分球员一度拒绝接受访问，进一步招致欠缺体育精神的批评。不过，安素费南迪斯其后在社交平台发文，强调球队多年来以最好的方式代表国家，并为队友的投入和团结感到自豪。

另一宗政治风波则发生在阿根廷准决赛击败英格兰后。利辛度马天尼斯（Lisandro Martínez）及卢施素（Giovani Lo Celso）被拍到展示写有「马尔维纳斯群岛属于阿根廷」的标语，涉及英国称为福克兰群岛（Falkland Islands）的主权争议。由于FIFA球场规则禁止展示政治讯息，事件被指可能构成违规，英国官员亦要求国际足协调查。

阿根廷最终未能成为自1962年巴西后，首支成功卫冕世界杯的球队。美斯亦未能以连续两届捧杯，为可能是个人最后一次世界杯之旅画上完美句号。然而，围绕阿根廷判罚、球员行为及政治标语的争议，加上C朗帐号一个短暂出现又消失的「赞好」，令这届世界杯完场后，两大球王之间延续多年的比较仍未降温。