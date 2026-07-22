特朗普宣布仿制药2028年起征100%关税　翌年增至200%

美国总统特朗普周二（21日）宣布，所有进口美国的仿制药（Generic Drugs）将获两年零关税宽限期，直至2028年8月1日起开始征收100%关税，一年后再提高至200%，作为推动制药企业将生产线迁回美国的最新措施。分析认为，新政策将进一步重塑全球药品供应链，并可能对印度等主要仿制药出口国带来重大冲击。

警告未按期限投资企业将受重罚

特朗普在旗下社交平台Truth Social公布新措施，表示所有进口仿制药将维持零关税至2028年8月1日，其后首年征收100%关税，再由第二年起提高至200%。

他表示，这段两年宽限期是让海外制药企业有充足时间在美国兴建工厂及生产设施，若企业未能在期限内完成投资，便须承担高额关税成本。 他说：「我们希望企业在美国生产，而不是依赖海外。」又指高关税是针对未有履行在美设厂承诺的企业，借此促使制药业回流。

特朗普同时表示，今次措施只涉及仿制药，4月公布针对专利药、品牌药及创新药的政策将维持不变。

今年4月，特朗普引用《1962年贸易扩展法》第232条，以国家安全为由，宣布向进口专利药及药物活性成分（API）征收最高100%关税，除非药厂愿意与美国政府签订「最惠国」（Most Favored Nation）药价协议，或承诺将生产及研发迁回美国，否则须缴付高额关税。当时行政命令明确将仿制药排除在关税措施之外，并表示将于一年内再检讨是否需要对仿制药采取行动。

最新公布意味特朗普政府已决定将仿制药纳入关税范围，但以两年过渡期取代即时征税，让企业有时间调整供应链及落实在美投资。

美国约九成处方仿制药依赖海外供应，其中印度是全球最大仿制药出口国之一，多家大型药厂均以印度及亚洲其他地区作为生产基地。业界一直警告，若大幅提高进口关税，可能推高美国药价，并增加部分基层药物短缺风险。

特朗普政府则认为，美国过度依赖海外药品供应已构成国家安全风险，近年地缘政治冲突及疫情暴露供应链脆弱性，因此有必要利用关税推动制药产业回流，提升本土生产能力。

市场人士指出，新措施与特朗普近月针对钢铁、铝材、汽车及加拿大进口货品等一系列关税政策一脉相承，反映其第二任期继续以关税作为重塑制造业及供应链的重要政策工具。不过，民主党及部分业界人士已表明反对，认为措施最终可能把成本转嫁予消费者，令美国民众承受更高药物开支。