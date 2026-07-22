伊朗局势｜美媒指美军涉隐瞒遇袭及伤亡 五角大楼否认

美国《纽约时报》报道，在伊朗导弹袭击约旦美军基地、造成2名美军死亡及1人失踪前的一星期，伊朗曾三度攻击同一基地，导致数十名美军受伤及多架直升机受损，但五角大楼一直未有对外公布相关事件，引发外界质疑美方是否刻意淡化战况，以及在「作战安全」与公众知情权之间未能取得平衡。

《纽约时报》引述多名要求匿名的美国官员报道，伊朗于本月18日向约旦穆瓦法克萨勒提空军基地（Muwaffaq Salti Air Base）发动弹道导弹及无人机攻击，造成2名美军丧生、1人失踪，是美伊新一轮冲突爆发以来首次有美军阵亡。

然而，在这次致命袭击前一周，伊朗已先后三次攻击驻该约旦美军基地。知情官员透露，连串袭击造成数十名美军受伤，部分直升机及军事设施受损，但美国国防部一直没有公开相关资讯，也没有交代伤亡及损失情况。

报道指，美国中央司令部（CENTCOM）上周公布对伊朗展开空袭时，只表示行动是报复伊朗袭击霍尔木兹海峡商船，声明中并未提及伊朗曾多次攻击驻中东美军基地，包括约旦基地。

有美军官员向《纽约时报》表示，中央司令部并无义务公布所有受伤个案，尤其当大部分士兵接受治疗后已迅速重返岗位，因此未有即时公开有关资料。另一名官员更指，若披露基地受袭详情，可能协助伊朗分析攻击效果，进一步提高弹道导弹及无人机的打击精准度，危及仍驻守约旦及其他中东基地的数千名美军，因此基于作战安全，不宜公开所有细节。

基于相同考虑，美国中央司令部近期亦停止公布每日打击伊朗境内目标的数量，以免让伊朗掌握美军行动模式。

面对外界的质疑，五角大楼首席发言人帕内尔（Sean Parnell）发声明否认隐瞒伤亡，批评相关指控毫无根据。

他表示：「所谓隐瞒伤亡的说法纯属捏造，其目的只是利用三名美军官兵伤亡事件，加剧美国民众的痛苦与忧虑。」

帕内尔称，国防部设有国防伤亡分析系统（Defense Casualty Analysis System），定期公开更新美军伤亡统计，但系统提供的是整体数据，并非逐宗重大事件报告。他批评有人「断章取义引用原始数据」，向公众传达不完整甚至具误导性的资讯。

根据五角大楼最新公布，自美伊战事再度升级以来，已有近100名美军受伤，当中约96%属轻伤或脑震荡，大部分已返回岗位；另外已有17名美军死亡，包括日前在约旦阵亡的两名士兵，目前仍有1人失踪。