特朗普晤黎巴嫩总统 宣布恢复美黎直航航线结束40年禁令

美国总统特朗普周二（21日）在白宫会晤到访的黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun），承诺美国将「大力协助」黎巴嫩恢复稳定，并在会后宣布恢复美国航空公司直飞黎巴嫩航线，结束自1985年起实施、长达40多年的禁令。分析认为，此举反映华府希望藉支持黎巴嫩新政府，削弱伊朗支持的真主党（Hezbollah）影响力，并推动以黎边境局势走向长期和平。

特朗普：以军正重新部署撤离南黎

今次是黎巴嫩总统自2009年以来首次到访白宫，也是特朗普第二任期内首次接待黎巴嫩国家元首。奥恩展开一连四天访美行程，重点争取美方支持以色列全面撤出黎巴嫩南部，并协助重建黎巴嫩军队，逐步取代真主党在南部地区的武装势力。

特朗普在椭圆形办公室表示，黎巴嫩多年来饱受战火摧残，「这是一个一直被亏待的国家，我们会给予它应有的尊重，也会帮助它很多。」不过，他未有公布具体援助内容。

黎巴嫩总统17年来首访白宫

会谈结束后数小时，特朗普在社交平台宣布，已指示政府批准美国航空公司恢复直飞黎巴嫩，让美国民众可以「轻松前往这片美丽土地」。

美国自1985年TWA 847号客机遭骑劫事件后，一直禁止美国航空公司营运黎巴嫩直航航班。当年事件造成一名美国海军潜水员遇害，列根政府其后全面暂停有关航线。

奥恩则向特朗普表示，希望美方继续推动以色列撤出仍然驻守的黎巴嫩南部地区，并形容特朗普追求和平的愿景将成为其政治遗产，又称赞对方是一位「伟大的总统」。

特朗普闻言笑称：「我也同意这个说法。」他更打趣表示奥恩「长得很英俊，也知道怎样打动我」，笑言：「现在他可以得到任何想要的东西。」

特朗普又透露，以色列军方正「重新部署」，并正逐步撤出黎巴嫩部分地区，但未有交代时间表及具体位置。

美国早前斡旋以色列与黎巴嫩于6月26日达成框架协议，内容包括以军分阶段撤出南黎巴嫩、由黎巴嫩军队接管相关地区，以及推动解除真主党武装。根据安排，双方率先在部分「试点区域」展开行动，黎巴嫩军队本周已开始进驻扎乌塔尔加尔比耶（Zawtar al-Gharbieh）等地区，但首日已传出以军与黎军互相指责对方开火，反映协议落实仍充满挑战。

美国国务卿鲁比奥日前与奥恩会面后表示，美方将继续支持框架协议全面落实，但强调只要真主党仍然保留武装，黎巴嫩便难以实现真正和平。

鲁比奥指，唯一可行的方法，是由一个足够强大的黎巴嫩政府及军队，全面取代真主党成为全国唯一合法持有武器的力量。

目前黎巴嫩新政府正以改革及恢复国家主权为施政重点，承诺解除所有非国家武装组织武器，同时希望国际社会向黎巴嫩军队提供更多财政及军事援助。不过，以色列已表明，即使框架协议生效，仍计划在黎巴嫩南部部分地区维持长期安全部署，而真主党亦拒绝支持美国主导的直接谈判，令局势仍充满变数。

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