世界杯2026｜遭「种族歧视」南韩女网红惹新风波　踩美斯球衣兼拖地遭阿根廷球迷轰双标

曾于世界杯期间遭墨西哥球迷作出种族歧视手势、获国际足协（FIFA）公开声援的南韩女YouTuber尹秀珍（Yoon Su-jin，网名InoCat），近日因一段影片再度卷入争议。她在社交平台上传短片，将阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的10号球衣当作脚踏垫，又用来擦窗及拖地，引发阿根廷球迷强烈不满，批评她侮辱足球文化，更质疑她在遭受种族歧视后，如今却以另一种方式羞辱他人，「双重标准」。

拍片羞辱球王球衣 网民：与歧视者有何分别？

这段影片于本月20日上载至Instagram，题为「如何充分利用美斯球衣」（How to fully use Messi's jersey）。片中可见，尹秀珍身穿巴西国家队球衣，先把印有美斯名字及10号的阿根廷球衣铺在地上，直接踩踏而过，之后更拿球衣擦拭玻璃及拖抹地板，仿佛把球衣当成清洁抹布。

由于阿根廷刚于世界杯决赛饮恨，部分巴西及墨西哥球迷在留言区拍手叫好，认为影片只是球迷之间的竞争文化。然而，更多网民及阿根廷球迷则炮轰其做法越界，认为刻意羞辱美斯及阿根廷国家队象征，欠缺尊重。

有网民留言：「为甚么要这样做？真的很奇怪。」亦有人指出：「你才刚因种族歧视事件获全世界支持，如今却公开羞辱另一个国家的足球象征，你和那些歧视你的人有甚么分别？」

事件之所以引起更大争议，与尹秀珍一个月前的遭遇有关。

世界杯于墨西哥举行期间，尹秀珍6月11日在瓜达拉哈拉球场观看韩国对捷克分组赛时，身后一名墨西哥球迷突然对镜头做出拉眼角（slant-eye）动作，这个被视为针对亚洲人的种族歧视手势，被她拍下后上载社交平台，引发全球谴责。

涉事男子其后被网民起底，证实是墨西哥哈利斯科州一个工程师协会会长，最终公开道歉并辞职，FIFA亦封锁其世界杯门票帐户，以示惩处。

由于事件正值联合国「国际打击仇恨言论日」，FIFA其后更邀请尹秀珍出席韩国对墨西哥的世界杯分组赛，与反歧视团队共同宣扬尊重与包容的信息，并借此推广「No Discrimination（反歧视）」运动。

然而，短短一个月后，她却因拍摄羞辱美斯球衣的影片而形象急转直下，不少网民认为，她曾经是反种族歧视的受害者和倡议者，如今却利用足球宿敌情绪刻意挑衅另一群球迷，与自己曾经反对的行为背道而驰。

截至目前，尹秀珍未有回应外界批评，涉事影片仍在社交平台流传，持续引发两极讨论。