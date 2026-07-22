游日注意｜冲绳波之上海滩惊现3鲨鱼　一度紧急封滩

日本冲绳县那霸市著名景点波之上海滩（Naminoue Beach）近日有鲨鱼在近岸海域出没，管理单位接获多宗目击报告后，为保障泳客安全，一度宣布全面禁止下水。经专家评估及工作人员反复巡查，确认泳区内已没有鲨鱼踪影后，海滩于周一（20日）下午重新开放，但当局强调会持续戒备，若再次发现鲨鱼接近泳区，不排除再次封闭海滩。

据日本琉球放送（RBC）及当地传媒报道，18日至20日上午期间，波之上海滩防鲨网外海域先后数次有人目击鲨鱼游弋，民众表示曾看见3条身长约50厘米至1米的鲨鱼在近岸浅水区活动，引起泳客关注。

由于无法即时辨识鲨鱼品种及判断其攻击性，海滩管理单位决定采取最严格安全措施，自19日起封闭海滩，禁止所有人士下水，以防发生意外。

一名经营水上活动的业者表示，近期附近海域聚集大量小鱼，推测鲨鱼是追逐鱼群而游近岸边，并非主动接近人类。

事件引起不少游客热议。有日本泳客表示：「没想到鲨鱼竟然离我们这么近，就在平时游泳的地方，真的吓了一跳。」一名来自丹麦的游客则认为，只要有救生员巡逻，加上鲨鱼本来就是海洋生物，因此毋须过分恐慌。

管理单位其后邀请冲绳美丽海水族馆（Okinawa Churaumi Aquarium）专家协助评估。专家认为，根据目击资料及体型判断，涉事鲨鱼对人类危险性较低。工作人员周一多次巡视泳区及防鲨网附近海域，确认范围内已没有鲨鱼出没，遂于下午2时解除封锁，恢复开放泳客下水。

海滩管理单位表示，波之上海滩设有防鲨网，一般情况下可有效阻隔大型海洋生物进入泳区，但仍会持续监察周边海域情况，加强巡逻及监控，一旦再次发现鲨鱼游近，将立即要求泳客上岸，并视乎情况重新实施封滩措施。

波之上海滩位于那霸市中心，是冲绳最受欢迎的都市海滩之一，距离国际通仅约10分钟车程，每年夏季吸引大量本地居民及海外游客到访戏水消暑。