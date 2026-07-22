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美俄亥俄州5人集体溺毙悲剧 两对夫妇跳河救遇溺友全遇难

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更新时间：00:31 2026-07-22 HKT
发布时间：00:31 2026-07-22 HKT

美国俄亥俄州发生集体溺毙惨剧。一名男子在河中游泳时遇溺，同行亲友见状先后跳入河中施救，却接连被急流吞噬，最终5名成年人全部罹难，包括两对夫妇，遗下两名年幼子女。危急关头，其中一名小童沿马路狂奔向途人求救，警方接报赶至后展开搜救，但最终仍无法挽回5人性命。

两童目睹父母遇难狂奔求救

事发于周日（19日）傍晚，地点位于俄亥俄州首府哥伦布（Columbus）西北约16公里、鲍威尔市（Powell）附近的肖托河（Scioto River）奥肖尼斯水库（O'Shaughnessy Reservoir）。

达拉华县（Delaware County）警长鲍尔泽表示，一行至少7人当晚到河边消遣，包括两对夫妇、一名男性友人及两名10岁以下儿童，涉及3个家庭。众人当时有人在岸边钓鱼，一名成年人则下水游泳。

未料该名泳客突然在水中挣扎，岸上两名同行者立即跳入河中施救，但两人很快同样陷入险境。其后另外两名成年人亦相继下水救人，结果5人全部被河水吞没。

警方指出，现场其中一名年幼孩子目睹家人接连遇溺后，立即跑到附近257号州际公路拦下一辆途经汽车，焦急向司机表示：「我的家人在河里。」司机随即报警，多名途人亦先后致电911求助。

搜救人员接报后迅速赶抵现场，当晚先后将两名女子救起送院，可惜两人经抢救后证实不治。另外3名失踪男子的遗体于翌日陆续寻获。

警方表示，两名年龄不足10岁的小童目前已交由当地儿童及家庭服务部门暂时照顾。死者身份仍有待正式公布。

警提醒：施救者若未经专业训练 或致更多伤亡

鲍尔泽指出，事件是一宗典型的「连环救援」悲剧。他说，当有人在水中挣扎时，旁人本能地会跳下水救人，但若没有受过专业救援训练，很容易令施救者同样遇险，最终造成更多伤亡。

他提醒民众，夏季到河流或水库消遣前，必须先评估自己的游泳能力，并佩戴救生衣等安全装备，「佩戴救生衣并不可耻，它每天都在拯救生命。」

根据美国地质调查局（USGS）数据，事发时肖托河水流速度约每秒350立方呎，超过平日平均流量两倍，水势明显较急，相信是导致多人遇溺的重要因素之一。

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