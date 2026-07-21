联合国：2025年亚洲诈骗损失或近9000亿港元

联合国周二（7月21日）发布的一份报告，指出2025年在东亚、东南亚、澳洲和新西兰的跨国网络诈骗受害者，损失金额高达1141亿美元（约8950亿港元），预计比2023年增长至少两倍。

法新社报道引述这份联合国毒品和犯罪问题办公室的最新报告指出，去年上述地区的网络诈骗受害人损失，估计在883亿美元至1141亿美元之间（约6925至8950亿港元）。

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2023年，相关损失是180亿美元至370亿美元（约1410至2900亿港元），数字反映出「这种犯罪经济急剧扩张」。

报告指出，过去2年，中国内地、南韩和台湾损失最严重，各自损失数十亿美元。

「全球诈骗基地」柬埔寨的政府正在加大力度打击境内诈骗园区，尽管一些头目已被逮捕，犯罪活动仍持续，诈骗园区被发现只是「异地重建」，甚至「技术升级」。