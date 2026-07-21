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老翁帮忙照顾好友14岁女儿籍机性侵致孕 受害人成年后举报恶行

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更新时间：22:32 2026-07-21 HKT
发布时间：22:32 2026-07-21 HKT

新加坡一名77岁男子被指控在十多年前，帮朋友照顾其年仅14岁的女儿，乘机猥亵性侵，更曾令对方怀孕堕胎。女事主成年后于2019年求助，经过漫长的司法流程，老翁21日正式接受法庭审讯，他坚决否认犯行。

《联合早报》报道，控方在开案陈词中指出，女事主母亲与被告是多年挚友。2012年3月，女事主母亲确诊乳癌，因丈夫工作繁忙、自身无力照顾，便托付当时64岁的被告协助接送2个女儿上下课。被告当时身兼保险经纪与园艺公司负责人，而女事主母亲曾在该公司任职秘书长10几年。

听心事离间家人感情

被告心怀不轨，借机对当时仅14岁、就读中二的女事主伸出狼爪，起初在车上握住她的手，后来频繁以简讯联络、带她外出用餐，再开车载她到蓄水池强吻。

控方指出，被告刻意向女事主隐瞒真实年龄，谎称自己年仅40岁。被告趁独处时听她倾诉烦恼，赢得信任后又挑拨她与家人的感情。

曾要求事主堕胎

随着女事主逐渐习惯被告的亲密行为，被告变本加厉，2012至2013年间多次性侵。这段关系持续到女事主成年后，女事主于2015年初意外怀孕，同年2月27日在被告要求下接受堕胎手术。

女事主现年27岁，考上大学后已和与被告断绝关系。2019年7月返国期间，她向性侵受害者关怀机构AWARE寻求咨询，隔月正式向警方报案。控方就13项指控中的10项提出诉讼，其余暂时搁置，被告则坚决否认。

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