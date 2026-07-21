英国首相｜贝安德改善民生第一步 10月起豁免家用电费5%消费税

英国新首相贝安德（Andy Burnham）承诺改善民生，上任翌日即宣布家庭电费10月起豁免5%增值税（VAT），预料一般家庭每年可因此节省约45英镑（约473港元）。

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现年56岁的贝安德是英国近10年来的第七位首相。 美联社

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当局表示，此项减免将在英格兰、苏格兰和威尔斯生效，但北爱尔兰因监管方式不同，将获得相应的资金补贴。符合家庭能源增值税减免资格且未注册增值税的小型企业，以及符合减免税率资格的慈善机构和住宅式安养院，也将受惠于此。

贝安德入主唐宁街10号。 路透社

盼提供「喘息空间」

新任商业大臣韦诺韬 （Jonathan Reynolds）表示，这项减税措施将为民众提供一些「喘息空间」，至2027年3月「本财政年度结束」为止的资金已确保，此后若有任何变动，必须在下一份财政预算案中公布。

他透露，预料政府本财政年度将为家用电费增值税耗资8.5亿英镑（约89.4亿港元），来自取消「国家数码身分证计划」节省到的资金。

贝安德就任首相，并在唐宁街10号发表上任后首次演说。 路透社

资金来源受质疑

不过，周一刚被解职的首相首席秘书钟德麟（Darren Jones）指出，数码身份证计划尚未获得资金拨付，当局实际上是宣布了一项「没有资金来源的减税措施」。

预算责任办公室（OBR）去年11月曾表示，数码身份证计划的经费「必须来自各政府部门的节省款项」，「初步预计未来3年总成本将达18亿英镑」，但节省来源至今尚未确定。

贝安德成为新首相，获英王查理斯三世邀请组阁。 路透社

英国广播公司（BBC）分析指出，对许多人来说，这虽是一项值得欢迎的减免，但对帐单总额的影响相对有限，最重要是批发能源价格。受中东冲突影响，7月份的典型电费帐单就上涨了13%，大约是每月18英镑（约189港元），预计10月份电费将维持水平或进一步上涨。