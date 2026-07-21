北海道再现车祸︱旭川私家车与平板货车相撞 六男女送院年纪最少7岁

北海道接连发生车祸，周二下午，旭川市一条国道上有私家车与平板货车相撞，车上6名年龄介乎7岁至70多岁的男女送院。警方正在详细调查事故原因。

事发于周二下午3时许，两车在旭川市西神乐的国道上相撞，该路段为连接旭川市与观光胜地美瑛町及富良野市的国道237号，单向单线行车。

北海道文化放送（UHB）电视台记者指出，私家车「从车头到车身侧面严重损毁，前轮脱落，似乎是严重冲击造成」。

私家车为租赁车辆，消防部门指车上共有6名男女，国籍不明，全部清醒送院，分别是名70余岁男性、一名40余岁女性、两名10 余岁女性，以及分别10岁和7岁的男童。货车司机则没有受伤。

相关新闻：北海道富良野两车迎头相撞1死5伤 消息：死者为53岁港妇

周一下午，富良野市也发生租赁车与另一私家车迎面碰撞的事故，两车共6名男女送院，其中坐在租赁车副驾驶座的53岁香港女性不幸身亡。