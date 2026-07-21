喜马拉雅山︱印度水力发电厂在建隧道爆炸 11死14失踪

印度东北部邻近中国边境的喜马拉雅山区正在兴建提斯塔水力发电厂 （Teesta Hydroelectric Project），一处在建隧道疑似发生燃气爆炸导致隧道坍塌，造成至少11人死亡，14人失踪；至少27人被困，包括一些在爆炸后进入隧道协助救援的人。

当地民政官员塔姆林（Anupama Tamling）表示，爆炸在周一发生，当时多名工人正在施工。成功逃生的幸存者向当局表示，他们先是听到一声巨响，随后碎石从隧道内倾泻而下，数十人被困在隧道内。

负责兴建项目企业高层救人被埋

官员表示，事故消息传出后，负责兴建该项目的国营企业「国家水力发电公司」（NHPC）6名高层进入隧道协助救援，却因此同样被困。

国家灾害应变部队（NDRF）等正在救援，但因隧道内积聚有毒气体，环境极度危险，救援人员要用专业呼吸设备。负责人库马尔（Nitin Kumar）说：「我们在隧道内检测到甲烷、一氧化碳和硫化氢等有毒气体。」

在喜马拉雅地区，脆弱的山体、地震活动以及难以预测的地下状况，令隧道工程风险特别高。2023年，北方邦北部一段隧道发生坍塌，41名工人被困长达17天才获救。