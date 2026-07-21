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世界杯2026｜机长大整蛊称「恭喜阿根廷」　全机球迷狂欢变鸦雀无声

即时国际
更新时间：18:58 2026-07-21 HKT
发布时间：18:58 2026-07-21 HKT

世界杯决赛结束，阿根廷不敌西班牙，痛失连续两届夺冠的机会。由于网络问题，赛事后，有飞行中的航班机长进行全机广播通报球赛结果，戏称「恭喜阿根廷⋯⋯」令球迷以为赢波陷入狂欢，然而下半句却是「西班牙赢了」，全机气氛瞬间跌入死寂。

阿根廷传媒痛批机长行为是「病态的玩笑」，质疑若刺激到乘客想若冲入驾驶舱找他晦气，后果不堪设想。

讲半句令乘客以为阿根廷赢波

身穿阿根廷球衣的乘客跳起狂欢。 X
身穿阿根廷球衣的乘客跳起狂欢。 X

TikTok流传影片影示，机长透过广播宣布世界杯冠军赛结果：「这场比赛激烈地缠斗到最后一刻，包括延长赛。两球队都竭尽全力，遗憾的是，只有一队能胜出。」

机长接着说：「我们想恭贺机上的阿根廷朋友们⋯⋯」此时全机舱爆出震天欢呼，许多人高举双手、鼓掌、唱歌、尖叫，还有身穿阿根廷蓝白球衣的乘客兴奋到站起来，以为就是阿根廷卫冕。待乘客兴欢庆一番后，机长才冷冷地讲完下半句：「西班牙赢了。」话音一落，全机瞬间沉默。

阿根廷球迷受骗举手欢呼。 X
阿根廷球迷受骗举手欢呼。 X

相关新闻：世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度

片中的航空公司名称、机长身分及航班目的地等资讯不详，有外媒报道称机长是西班牙人。阿根廷媒体砲轰机长的举动是「病态的玩笑」。

有阿媒痛批，这名机长不仅幽默感拙劣、举止糟糕，还让自己置身于危险中，「乘客可能会想要与他对质或者冲入驾驶舱，这是极大的失误。」

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