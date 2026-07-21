偷龙转凤｜印度游客赴狮城扮豪客 奇招「口含假钻」掉包近5卡钻石

两名印度游客上月到新加坡珠宝店「看钻石」，竟预先制作好假钻石，藏在嘴里侍机掉包。两人当晚在机场落网，其中一人获刑2年2个月又2周，另一人周五出庭受审。

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案发于6月19日，41岁的库尔吉拜（Mangroliya Manojkumar Kurjibhai）和30岁的拉姆尼克拜（Serasiya Milan Ramnikbhai）到访新加坡唐人街一间珠宝店，目标锁定在一颗重4.95卡、价值15.4万美元（近121万港元）的钻石。

涉案的4.95卡钻石。 新加坡警方

据指曼格罗利亚负责分散店铺经理的注意力，拉姆尼克拜则将嘴里的假钻石与真钻石交换。两人没有买任何东西，「看完钻石」便离开店舖。

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两人以为瞒天过海，实际上窃盗过程被监视器拍下，当天稍后即在机场被捕，执法人员在行李袋中搜出失窃宝石。据指两人赴新加坡前，已在印度预先按规格制作好假钻石，序列号也和真钻完全吻合。但未知他们是如何事先取得目标钻石的详细资料。

法庭文件显示，曼格罗利亚上周认罪后，被判监2年2个月又2周。拉姆尼克拜羁押候审，预定本周五上庭。