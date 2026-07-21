《出猫特攻》真实版｜中国犯罪集团遭捣破 $4万代考韩语考试TOPIK

作弊集团不只攻陷英语、日语能力试，就连韩语能力考试（TOPIK）也传出大规模作弊与代考丑闻。首尔警察厅广域调查团国际犯罪调查队今（21日）宣布，成功破获一个以中国为据点的犯罪组织。南韩《中央日报》报道，有113人涉案，非法获利高达约7亿韩圜（约372万港元）。

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百人涉案获利$372万元

韩联日社报道，该组织多年来提供高科技作弊与代考服务。涉案中国籍主要仲介人已被判刑3年，警方案调查了101名委托考生、11名代考人员以及2名负责运送装备的组织成员，并持续透过国际合作，追查人在中国的「总负责人」。

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调查指出，该组织自2021年10月至去年11月期间，在中国知名社交平台「小红书」公开招揽生意，号称「保证TOPIK高分」、「提供专业代考或装备作弊」。光顾者主要是为了满足韩国大学与研究所入学、申请奖学金、签证延期或满足当地企业就职条件。例如某私立大学要求国际学生，必须达到TOPIK 4级或以上才能毕业。

韩国语文能力测验（TOPIK）分为初级的TOPIK I （1至2级）和中高级的TOPIK II（3-6级）两种考卷，考生报考时二选一，根据得分评级。

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集团收费相当昂贵，利用设备接收答案收费约200万韩圜（约1.06万港元），若支付800万韩圜（约4.25万港元）更是不用上考场，直接由替身代考，替身每考一次报酬为80万韩圜（约4300港元）。