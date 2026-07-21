珍惜生命︱56岁南韩YouTuber直播期间服毒亡 疑与观众争执

南韩全罗南道近日发生一宗网络直播悲剧。当地一名50多岁的男性YouTuber在进行直播期间，疑因与线上观众爆发言语冲突，选择在镜头前服下毒药。随即有观看直播的观众报案，惟该名男子最终仍不治身亡。

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观影中途突服毒 观众报案求助

综合韩媒报道，事件发生于周六（18日），当地警方在晚上约8时30分接获报案，称化名「A」的56岁男子在直播时失去意识，随后派员赶赴现场。消防人员赶抵现场后，发现该名男主播已心脏骤停，立刻紧急送医但回天乏术。

据警方初步调查显示，死者在生前经营一个拥有约130名订阅者的YouTube频道，平日经常透过直播与粉丝交流。事发前不久，A男在直播结束前突然与其中一名观众发生争执，随后突然在镜头前服毒。

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警方追查有否涉及煽动或言语霸凌

目前当地警方已取得相关直播画面，正分析当时的对话记录及留言内容，以厘清事件具体经过。警方指，若调查后证实有人在直播过程中涉嫌煽动极端行为，或在直播中使用侮辱性或挑衅言词，向死者施加心理压力，将考虑对涉事人员提出刑事诉讼。

由于整个自杀过程透过网络直播被即时曝光，掀起轩然大波，有极端及惊悚画面流出，事件亦引起当地对个人直播平台安全保障与审查机制的关注，要求平台加强危机辨识技术，并建立紧急通报机制，避免悲剧重演。据悉，据现行南韩法例，YouTube、Instagram等社交平台上的直播内容，属资讯通讯服务，不受广播法限制，未有事前审查或即时监控机制。





防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service



